Oroscopo di domani | 13 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 13 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 13 giugno 2019:

Oroscopo di domani giovedì 13 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, la pazienza è la virtù dei forti. Non dovete perdere le staffe se a farlo per primo è il vostro partner. Ogni tanto capita di avvertire il bisogno di sfogare il malessere, ma ciò non significa che dobbiate rispondere al fuoco con il fuoco.

Cercate di essere più comprensivi ed empatici, perché forse è proprio di questo che il vostro partner ha bisogno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari amici del Toro, giornata rinvigorente per voi che venite da un inizio settimana complicato. Domani è giovedì, il weekend è praticamente arrivato, bisogna soltanto pazientare un altro po’ e poi potrete dedicarvi all’ozio totale. Non prima però di aver svolto le vostre mansioni, non dovete assolutamente trascurare i vostri progetti.

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo di domani 13 giugno 2019 | Gemelli

Non è il momento per darsi per vinti. Cari Gemelli, nonostante le difficoltà, dovete tenere duro. Ci sarà sempre qualcuno disposto a buttarvi giù, ma voi dovete trovare la forza per rimanere a galla e dimostrare di saper nuotare anche nella tempesta. Non cedete agli squali.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

Cari amici del Cancro, giornata complicata per l’amore. Non avvertite una grande sintonia con il vostro partner e non è una sensazione da poco. Sono ormai giorni che vivete aggrappati ai ricordi, ma non potete amare qualcuno soltanto perché è l’abitudine a suggerirvelo.

Dovete capire cos’è che vi fa stare bene e se il vostro partner non rientra nell’elenco, allora forse è giunto il momento di tagliare i rami secchi.

Leone, sull’attenti. Quest’oggi non avrete tregua e non darete tregua. Con il fucile impugnato e ben stretto, niente passerà inosservato sotto al vostro comando. A cosa è dovuto questo atteggiamento bellicoso? Qualcuno vi ha fatto un torto o semplicemente siete reduci da qualche delusione sentimentale? Oppure state soltanto cercando il pretesto per essere un po’ prepotenti?

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo di domani 13 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, giornata impegnativa a lavoro che metterà a dura prova la vostra resistenza mentale. La stanchezza che vi portate dietro da un po’ di tempo non vi aiuta a mettere a fuoco gli obiettivi futuri e preferite dedicarvi all’ozio anziché alla programmazione. Cercate di rimettervi in gareggiata.

Gli amici della Bilancia approfitteranno della giornata di sole per dedicarsi a qualche attività all’aperto. Siete stanchi della vita da ufficio, volete godervi le belle giornate anche se il lavoro incombe e i problemi domestici di certo non mancano. Mettete da parte qualche turbolenza sentimentale.

Cari Scorpione, non avete ricevuto una bella notizia e ve la portate dietro come un’ombra scomoda. Cercate di non dare peso al grigio e focalizzatevi più sui progetti futuri. Il vostro partner vi aiuterà a processare il malessere.

Oroscopo di domani 13 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, l’estate ormai è arrivata ma il vostro buonumore è rimasto aggrappato all’inverno. Il caldo non vi aiuta ad affrontar i problemi, semmai ne crea degli altri e avvertite una certa agitazione al pensiero delle vacanze. Siete indecisi su dove andare e cosa fare e più riflettete, più vi sale l’ansia. Forse è il caso di pensare di meno.

Giornata solare per gli amici del Capricorno. L’oroscopo di domani prevede per voi tanta gioia e pace, una combinazione che vi mancava da un po’ di tempo. Carpe diem, cercate di fare il più possibile quest’oggi e di mettere in pratica qualche consiglio di un amico riguardo quella faccenda sentimentale…

Cari Acquario, la giornata di domani secondo le stelle sarà un po’ turbolenta. Un amico vi ha fatto un torto e non riuscite a mandarlo giù. Circondatevi di sensazioni positive, comprate una nuova candela e concedetevi dello yoga, non si sa mai.

Gli amici dei Pesci avranno a che fare con una grossa sorpresa nella giornata di domani. Non ve l’aspettavate affatto, eppure cade a fagiolo. Eravate un po’ giù di morale ultimamente e ritrovare il sorriso era una delle vostre priorità: godetevelo finché c’è.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 13 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE