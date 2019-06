“Tre piani”, l’ultimo film di Nanni Moretti: gli errori sul set durante i primi ciak

Nanni Moretti Tre Piani primi ciack | C’è grande attesa per il nuovo film di Nanni Moretti, che si chiama Tre Piani e uscirà nel 2020. Per ingannarla, il regista e attore di Brunico ha concesso qualche anticipazione del lungometraggio, con una serie di primi ciack particolarmente divertenti.

Nel primo, vediamo una Margherita Buy in lacrime che ripete la scena per ben tre volte. “Dora, Dora, che succede?”, la incalza Moretti nei panni di un giudice che abita nel suo stesso palazzo.

“Non riesco a stare senza di lui!”, singhiozza la Buy in modo poco convincente, prima di uscire dal personaggio e lamentarsi ridendo: “Mi viene uno schifo, non la so fare così!”.



Nanni Moretti Tre Piani primi ciack | Il film è tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo e racconta gli intrecci delle vite degli inquilini di un appartamento a tre piani. Nel libro di Nevo la storia è ambientata a Tel Aviv, mentre Moretti ha deciso di spostarla a Roma.

Le riprese sono iniziate il 4 marzo. Nel cast, oltre a Nanni Moretti e Margherita Buy, troviamo Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno e Stefano Dionisi.

