Meteo caldo | Venerdì 14 giugno 2019 | Picco di 40 gradi | Previsioni del tempo | Temperature

METEO CALDO – L’ondata di caldo continua a non dare tregua agli italiani e si prevede che avrà una durata di alcune settimane. Il terzo fine settimana di giugno 2019 sarà probabilmente uno dei periodi più roventi del mese, con temperature che potranno anche superare i 40 gradi, con un picco possibile di 42 gradi venerdì 14. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo caldo | Venerdì 14 giugno | Le previsioni

Come spiega il sito Il Meteo, giovedì 13 giugno arriverà la seconda e più potente ondata di calore dovuta a una nuova espansione dell’anticiclone africano. Ad essere coinvolte saranno soprattutto le regioni del Nord, dove si esauriranno i forti temporali al Nord. Il quadro termico dovrebbe essere più caldo per tutti.

Venerdì 14 giugno poi dovrebbe essere la giornata più calda tra le prossime. Viene prevista per quel giorno anche una buona stabilità atmosferica, con una leggera, marginale, nuvolosità di passaggio sull’Italia settentrionale. Il caldo sarà rovente poi sulle Isole Maggiori, Sicilia e Sardegna, dove potrebbero essere registrate temperature superiori ai 40 gradi.

Anche il sito 3B Meteo indica quella di venerdì 14 giugno come data di un nuovo acuto dell’ondata di caldo, con l’aria rovente che dovrebbe invadere nuovamente il bacino centrale del Mediterraneo e conquistare Sicilia, Sardegna e regioni del Centro Italia.

Meteo caldo | Venerdì 14 giugno | Il picco di 40 gradi

Al Nord sono previste temperature massime tra i 28 e i 34 gradi. Tra le città più calde vengono indicate Milano, Bologna, Ferrara, Mantova, Verona, Rovigo, Brescia e Venezia dove ci sarà anche tanta afa. Al Centro invece si prevedono massime tra i 27 e i 39 gradi. Tra le città più calde ci saranno Sassari, Firenze, Grosseto, Perugia, Terni e Roma. In questo caso vengono indicate possibili punte di 40 gradi su aree interne di Toscana, Umbria e in Sardegna.

Per quanto concerne il Sud, infine, vengono previste massime tra 29 e 38 gradi. In questo caso le città più calde dovrebbero essere Foggia, Cosenza, Catania e Lecce, e molto afose Napoli, Caserta e Messina.

Il sito di Meteo Aeronautica parla del periodo tra il 10 e il 16 giugno spiegando che “l’analisi delle temperature mostra mediamente valori sopra la media del periodo diffusamente su gran parte del nostro Paese, ad eccezione delle aree alpine nordoccidentali dove rimarranno in linea con il periodo”.