Live Non è la d’Urso Pamela Prati salta intervista | Stasera | 12 giugno | Cosa è successo

LIVE NON È LA D’URSO PAMELA PRATI SALTA INTERVISTA – Colpo di scena. Alla fine Pamela Prati non sarà questa sera ospite a Live Non è la D’urso, la trasmissione di Barbara d’Urso condotta in diretta in prima serata su Canale 5. La soubrette doveva essere l’ospite di punta di stasera, ma all’ultimo minuto pare aver deciso di rinunciare all’ospitata.

Come riporta il sito di FanPage, la showgirl è prima giunta Milano per prendere parte alla trasmissione, ma poi ha deciso di rientrare a Roma annullando così l’impegno preso con Barbara d’Urso. Pamela Prati era partita ieri, 11 giugno, alla volta di Milano, ma nelle ultime ore avrebbe deciso di non rilasciare alcuna intervista alla popolare presentatrice.

La d’Urso d’altronde da settimane tratta il tema Prati e tutti i suoi derivati. Nell’ultima puntata aveva intervistato l’ex manager della showgirl, Pamela Perricciolo, che aveva smentito le sue dirette responsabilità nel caso di gossip (e non solo) dell’anno.

Secondo quanto riporta il sito, la Prati sarebbe “molto provata”, da qui la decisione di non intervenire a Live Non è la d’Urso di stasera. Un nuovo capitolo del “Pratiful” si è appena aperto e la sensazione è che continueremo a vederne delle belle.