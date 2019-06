Live Non è la d’Urso ospiti 12 giugno 2019 | Stasera | Pamela Prati | Francesca De André | Gennaro Lillio | Eliana Michelazzo

LIVE NON È LA D’URSO OSPITI 12 GIUGNO – Una puntata ricca e molto attesa quella di stasera mercoledì 12 giugno 2019 di Live Non è la d’Urso, la trasmissione di successo condotta in diretta ogni mercoledì sera su Canale 5 da Barbara d’Urso. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni della tredicesima puntata di questa sera? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera 12 giugno 2019

Live Non è la d’Urso ospiti 12 giugno 2019 | Pamela Prati

Torna in studio a Live non è la d’Urso Pamela Prati, l’ex soubrette del Bagaglino che nelle ultime settimane è stata al centro del gossip con il caso del finto matrimonio con tale Mark Caltagirone, personaggio mai esistito.

Oggi nello studio di Live Non è la d’Urso tornerà la Prati per raccontare la sua verità. Nell’ultima puntata della settimana scorsa si è seduta sulla poltrona di Live Pamela Perricciolo, l’ex manager che molti reputano la mente di questo caso che ha superato i confini del gossip.

Anche stasera quindi scopriremo nuovi interessanti dettagli, con le ultime rivelazioni di Pamela Prati. Chi c’è davvero dietro a queste truffe? Qual è stato il ruolo di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo? E Pamela Prati è stata solo una vittima di questo sistema? Tutte domande a cui stasera la Prati dovrà rispondere, incalzata da Barbara d’Urso e i suoi ospiti.

Live Non è la d’Urso ospiti 12 giugno 2019 | Francesca De André | Gennaro Lillio

Non solo il caso Prati oggi a Live Non è la d’Urso stasera 12 giugno 2019. Ci saranno due ospiti molto graditi da parte del pubblico che in queste settimane ha seguito il Grande Fratello 2019, che si è concluso questo lunedì con la vittoria di Martina Nasoni.

Stiamo parlando di Francesca de André e Gennaro Lillio, una delle coppie nate durante questa edizione del reality. I due ragazzi racconteranno la loro storia d’amore e le difficoltà che hanno dovuto affrontare, confrontandosi con gli “sferati”, vale a dire cinque ospiti che esprimeranno i loro giudizi, favorevoli o contrari, facendo diventare rosse o verdi le loro sfere.

Il pubblico da casa che segue ogni mercoledì Live Non è la d’Urso poi sarà il suo giudizio votando su Mediaset Play. Nel corso della puntata scopriremo chi ha preso più mi piace e chi più non mi piace.

Gennaro e Francesca son diventati una coppia a tutti gli effetti dopo che la nipote di Faber ha lasciato il suo ex ragazzo, Giorgio Tambellini, che l’ha più volte tradita durante la sua permanenza nella casa.

La loro storia durerà anche a telecamere spente? Vedremo stasera come Francesca e Gennaro risponderanno alle provocazioni degli ospiti di Live Non è la d’Urso. Appuntamento quindi oggi 12 giugno 2019 dalle 21.20 su Canale 5.

