La vita in diretta estate | Marzoli Convertini | Rai 1 | Teresa De Santis

La vita in diretta estate Marzoli Convertini – La Vita in diretta – estate scalda i motori. Tra prove e riunioni con gli autori, Lisa Marzoli e Beppe Convertini sono pronti per la nuova avventura che inizierà dal 17 giugno. Ogni pomeriggio su Rai 1.

Il programma, che da anni tiene compagnia agli italiani, non si ferma mai. Un vero caterpillar, sempre in diretta, che si alterna con l’edizione invernale (ultima condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini).

Come sarà la nuova edizione di Vita in diretta? Dalle prime indiscrezioni ci saranno molti inviati in giro per l’Italia. Spazio, ovviamente, all’attualità e alla cronaca. Ma anche al gossip. Insomma, la ricetta dell’inserimento di notizie di narrazione, un po’ più leggere, non mancherà.

La Vita in diretta-Estate 2019, Lisa Marzoli pronta alla nuova sfida televisiva su Rai 1

La vita in diretta estate | Grande affiatamento professionale dietro le quinte

Marzoli e Convertini già funzionano. E sui social esplode la loro amicizia a colpi di like e video che stanno postando nel back-stage del programma di Rai 1. La Marzoli, giornalista del Tg 2 con una grande esperienza al fianco di Maurizio Costanzo con S’è fatta notte, è una delle scommesse di Rai 1. Per la prima volta lavora con Convertini (attore e conduttore). Pugliese doc, un uomo semplice che non si è mai montato la testa, con una lunga gavetta alle spalle. Adesso la sua grande prova su Rai 1.

A giudicare dal loro affiatamento, sembra che si conoscano da una vita. Questo potrebbe essere, sicuramente, un valore aggiunto al format. Che è pronto. Come l’intera macchina di Rai 1, diretta da Teresa De Santis. Intanto, sullo sfondo, è già partito il conto alla rovescia per la presentazione dei nuovi palinsesti autunnali (su cui la direttrice sta lavorando da mesi con i suoi più stretti collaboratori). Appuntamento per il 9 luglio a Milano.

Teresa De Santis a TPI: “Grande tradizione nel palinsesto di Rai 1, ma non mancherà qualche innovazione”

La vita in diretta estate | L’indiscrezione sui conduttori invernali

Adesso spunta l’indiscrezione, per la nuova stagione di Vita in diretta, di una coppia d’eccellenza: Cuccarini- Infante. Sarà realmente così? Da quello che sappiamo nel nuovo palinsesto ci saranno grandi nomi dello spettacolo e del giornalismo. Senza tradire la mission di Rai 1: informazione e narrazione. Con uno spazio, solitamente nel pomeriggio, ai sentimenti. Sempre in diretta. Per raccontare al meglio l’Italia