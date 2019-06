L’emozionante duetto di Jennifer Lopez con la figlia di 11 anni | VIDEO

Un emozionante duetto, quello fra Jennifer Lopez e la figlia di 11 anni, Emme, sul palco del Forum di Inglewood, in California.

Nello stesso vestito rosso, madre e figlia hanno intonato Limitless, durante il concerto inaugurale di It’s My Party, il tour che celebra il ventennio di carriera di Jennifer Lopez, che debuttò nel 1999 con On the 6.

Jennifer Lopez duetto figlia | La canzone Limitless fa parte della colonna sonora di Ricomincio da me, il film australiano realizzato nel 2018 con Jennifer Lopez nel ruolo di protagonista.

Non è la prima volta che l’attrice e cantante si esibisce con la sua bambina: l’esordio della coppia madre/figlia risale al 2003, quando cantarono If I Ain’t got you di Alicia Keys.

