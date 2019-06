La gelida risposta di Heather Parisi al tweet di Salvini sul Grande Fratello

Dopo le polemiche con la collega “sovranista” Lorella Cuccarini, Heather Parisi va all’attacco di Matteo Salvini. La showgirl ha commentato con velenoso sarcasmo il tweet pubblicato dal vicepremier leghista dopo la finale del Grande Fratello.

“E anche quest’anno è andata! Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita”, aveva scritto Salvini su Twitter. Poco dopo, è arrivata la risposta a distanza di Parisi: “Azzardo una risposta al dubbio amletico di Matteo Salvini ‘si può stare senza Grande Fratello tutti questi mesi??’ Probabilmente sì, se si ha qualcosa da fare; no, se non si ha nient’altro da fare”.

Il tweet di risposta della showgirl ha ricevuto migliaia di condivisioni, diventando in poche ore virale sui social italiani.

Tra le centinaia di commenti, alcuni utenti l’hanno esaltata come nuova eroina dell’opposizione, altri l’hanno accusata di non aver colto l’ironia del messaggio del leader della Lega. Nessuna risposta, invece, dal diretto interessato Salvini.

Già nei mesi scorsi Heather Parisi era stata protagonista di una polemica social che l’aveva vista collocarsi su posizioni anti-sovraniste. In quell’occasione la ballerina aveva battibeccato con la ex collega, ed ex rivale nella tv anni Ottanta, Lorella Cuccarini.

Quest’ultima aveva pubblicamente espresso il proprio sostegno al Governo Lega-M5S. “Ma quali politiche di destra? Ha fatto più cose di sinistra questo governo di quelli precedenti. Qui non riesci a fare nulla, siamo in austerity, abbiamo un tasso di disoccupazione altissimo, 5 milioni di poveri. E mi dite che bloccare l’immigrazione è di destra? È sacrosanto”, aveva detto Cuccarini in un’intervista al magazine Oggi.

“Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d’étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste”, aveva commentato su Twitter Parisi, anche in quell’occasione sfoderando una certa vena sarcastica.

La showgirl statunitense aveva polemizzato con la collega anche nei mesi successivi, dopo la gaffe sulle elezioni di Lorella Cuccarini durante il programma tv Otto e Mezzo, in onda su La7.

“E così dopo la ballerina sovranista, la ballerina ‘Maître à pensere’. In verità sempre più ‘Maître’ e sempre meno ‘pensere'”, aveva tweettato Parisi in quell’occasione.