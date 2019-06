Giulia De Lellis Iannone stanno insieme – In questi giorni è la nuova coppia che infiamma le pagine di gossip ed è stata già eletta come quella dell’estate: si tratta di Giulia De Lellis e Andrea Iannone.

I due sono stati paparazzati a cena insieme in un ristorante milanese vicino a Porta Romana, Penelope a casa.

Le foto sono state pubblicate niente meno che dal giornalista di “Chi” Gabriele Parpiglia che non ha perso tempo e ha subito postato gli scatti sul suo profilo Instagram annunciando un’esclusiva che uscirà mercoledì sulla rivista diretta da Alfonso Signorini.

Le voci su un presunto flirt tra i due, sempre più insistenti, sembrerebbero dunque confermate considerando gli sguardi di complicità tra i due.

Solo che, al tavolo, non erano seduti sono loro due ma c’era anche una terza persona: il fratello dell’influencer, Giuseppe, che non ha mancato di pubblicare delle stories sul social in compagnia di Iannone.

Tornando alle indiscrezioni, la fashion influencer da 4 milioni di follower aveva già negato nei giorni scorsi di avere una relazione con il pilota ed ex fidanzato di Belen Rodriguez: “No, non sono fidanzata”, aveva dichiarato ad alcuni fan durante una serata in discoteca vicino Roma.

