Freddie Mercury inedito | La notizia non può che rallegrare i milioni di fan di Freddie Mercury sparsi in tutto il mondo. Il frontman dei Queen, deceduto a Londra nel 1991, tornerà a farci emozionare con un brano inedito e da pelle d’oca intitolato Time Waits For No One (Il tempo non aspetta nessuno). La data di uscita del brano è prevista per il primo giorno d’estate, il 21 giugno 2019.

A dare la notizia è stato il giornalista britannico di iNews, Adam Sherwin. Sherwin ha spiegato che si tratta di una traccia registrata nel 1986 per la colonna sonora del musical Time, di Dave Clark.

Freddie Mercury inedito | Rispetto all’originale ci sono però delle differenze: nella nuova versione la base musicale è stata sostituita da un accompagnamento per pianoforte. Il risultato, secondo il giornalista, è un pezzo soft, coinvolgente ed emozionante.

La divulgazione del brano è il risultato di “una decennale ricerca delle prestazioni vocali perse (di Freddie Mercury, ndr.)”

Dopo l’acclamato film/documentario sulla vita di Freddie Mercury interpretato da Rami Malek, Bohemian Rhapsody, i fan di una delle più grandi rock star del secolo scorso possono quindi tornare a emozionarsi. Il loro mito sta per tornare, in versione inedita.

