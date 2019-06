Fedez fa una magia per il figlio Leone | VIDEO

Fedez magia Leone braccio

Che Fedez ami incondizionatamente il suo bambino è cosa nota. I follower del rapper milanese, infatti, sono abituati da un anno a questa parte a scorrere gli account social di Fedez e a ritrovarsi sommersi da foto e stories in cui il protagonista principale è lui: Leone Lucia.

Il bambino, un anno compiuto lo scorso 20 marzo, trascorre molto tempo con il papà. Soprattutto da quando il rapper ha deciso di prendersi una piccola pausa dalla musica per dedicarsi proprio alla famiglia.

Fedez magia Leone braccio | I Ferragnez a Los Angeles

Da circa due settimane Fedez, la moglie Chiara Ferragni e il piccolo Leone si trovano negli Stati Uniti. I Ferragnez stanno trascorrendo dei giorni di relax (e un po’ di lavoro per lei) a Los Angeles, dove la coppia ha una residenza.

Mentre la fashion blogger più famosa d’Italia è impegnata sul set per prepararsi alla promozione anche negli Stati Uniti della sua capsule collection Lancome x Chiara Ferragni, è proprio il rapper milanese a trascorrere il tempo con il piccolo Leone.

Fedez magia Leone braccio | Il marchingegno sul braccio del rapper

L’ultimo post pubblicato su Instagram dal rapper è un video in cui si vede un marchingegno particolare installato sul braccio sinistro di Fedez, che, dopo essere attivato, sembra aprire la pelle dell’avambraccio del rapper milanese per far venire fuori il ciuccio del piccolo. Un effetto speciale da cinema a cui solo il rapper poteva pensare per far divertire il piccolo Leone.

Accanto al post, Fedez scrive: “Cosa non si fa per i figli…Un po’ doloroso ma utile 😜” e ringrazia l’autore del marchingegno, “doctor” Nicholas King.

