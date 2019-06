Enzo Paolo Turchi pensione | Carmen Russo | Rai 1 | Ballerino

Enzo Paolo Turchi torna a parlare del dramma della sua pensione da artista, che si aggira intorno ai 700 euro. Il famoso ballerino, sposato con Carmen Russo sceglie il salottino di Eleonora Daniele su Rai 1 per tornare sull’argomento.

Il ballerino, che pochi anni fa è diventato padre della piccola Maria, si lascia andare ad uno sfogo senza precedenti. Non è la prima volta che Storie italiane si occupa anche dei personaggi del mondo della televisione, inghiottiti da un sistema che non dà loro respiro.

In quegli stessi studi il grido d’allarme di Sandra Milo, qualche tempo fa, poi di Maurizio Ferrini. Ma anche tante altre storie di vip, comuni a quelle della nostra dirimpettaia.

Enzo Paolo Turchi pensione | Le parole in diretta su Rai 1

Enzo Paolo Turchi dice: “Io parlo in generale, non parlo di me. Io sono fortunato perché lavoro ancora e va tutto bene. I miei colleghi, la mia categoria, i ballerini non può arrivare alla pensione con degli assegni miseri che non gli permettono di andare avanti. Il mio caso è a parte, lo preciso.

Non mi sembra giusto che alcuni miei colleghi che hanno fatto dei programmi importanti oggi vivono con 500 o 600 euro al mese, troppo poco per una persona che ha versato tantissimo. Negli anni ’70 e ’80 era difficile controllare i versamenti come si fa oggi con il computer. Non è che a 30 anni, giovane, sbagliando, vai a controllare“.

Enzo Paolo Turchi pensione | La mission del Tuca tuca a Sanremo

La Daniele ha fatto scendere “in pista” Enzo Paolo Turchi in occasione dell’ultimo Festival Sanremo. Lui e la Milo sono stati gli inviati speciali di Storie italiane. Mission del marito di Carmen Russo: far ballare il Tuca tuca ai vip dell’Ariston. Enzo Paolo ha dimostrato grande amore per il lavoro, che ha sempre svolto con tanta dedizione.

Da qualche anno, Enzo Paolo gestisce con sua moglie una scuola di ballo a Palermo, dove ogni anni partecipano decine e decine di ragazzi. Tutti talentuosi. Tutti con il pallino di fare il mestiere del ballerino.