Dove il mare è di tutti: le spiagge italiane accessibili anche ai disabili

Disabili spiagge accessibili

Un piacere e per alcuni anche un diritto. D’estate gli italiani, da nord a sud, amano affollare le spiagge concedendosi un tuffo in mare o semplicemente un bagno di sole. Ma quanti stabilimenti sono davvero accessibili a tutti, permettendo anche ai disabili il godimento di sole, mare e relax? La strada è ancora lunga nel nostro paese, ma qualcosa si sta muovendo: dalla Sardegna al Lazio sono molte le attività che hanno avviato iniziative di sensibilizzazione attraverso l’acquisto di attrezzatura adatta come le carrozzine da mare.

Disabili spiagge accessibili | Grosseto

A dare il buon esempio il Comune di Grosseto che da anni si fa promotore dell’iniziativa “Mare per tutti“: oltre alle passerelle ogni lido ha la sedia J.O.B. e parcheggi consoni.

Da questa estate invece la spiaggia di Golfo Aranci a Olbia si dota delle prime tre carrozzine da mare per permettere alle persone con disabilità di accedervi.

Disabili spiagge accessibili | Senigallia

Nelle Marche uno degli stabilimenti accessibili da tutti si trova a pochi minuti da Ancona ed è il Senigallia Beach Bagni n. 63, una vera e propria struttura all’avanguardia.

Invece Bagno Egisto 38 si trova nella Riviera Adriatica, a Viserba Rimini: da molti anni lo stabilimento ha aderito al progetto “Spiaggia Libera” della Provincia di Rimini con rampe d’accesso e servizi per disabili.

Disabili spiagge accessibili | Focene e Teramo

A pochi chilometri da Fiumicino, nel lido di Focene, si trova la spiaggia della Madonnina. Lo stabilimento dal 2012 garantisce un’accoglienza adeguata a chi è affetto da disabilità, grazie alla preparazione del personale che è interamente composto da volontari.

Poi c’è la Rosa Blu Chalet situata in provincia di Teramo, a Martinsicuro. Nel 2018 questo stabilimento ha ricevuto il Premio Speciale per essere la struttura balneare in grado di offrire la “migliore esperienza senza barriere”.

Disabili spiagge accessibili | L’elenco

La spiaggia di Golfo Aranci (Olbia)

Marina di Pietrasanta (Toscana)

Chioggia

Rimini

Gabicce (Pesaro)

Grosseto

Senigallia

Fiumicino (Roma)

Martinsicuro (Teramo)

