Chiara Ferragni potrebbe cambiare (radicalmente) look

Chiara Ferragni caschetto | Chiara Ferragni potrebbe cambiare look. Radicalmente e (questa volta) in modo permanente. Prima di farlo, però, chiede il parere dei suoi follwers e indice un sondaggio su Instagram.

Chi segue sui social la bionda imprenditrice digitale si ricorderà dell'”inganno” teso da Chiara Ferragni sul tappeto rosso di Cannes, quando ha fatto credere a tutti di essersi tagliata i capelli sfoggiando un audacissimo caschetto alla Charlize Theron.

In molti ci sono cascati, ma si trattava di una semplice parrucca: già il giorno dopo, la fashion blogger posava davanti alle fotocamere mettendo in mostra la lunga, bionda chioma lucente di sempre.

Chiara Ferragni caschetto | Quell’unico giorno con il caschetto, però, deve esserle rimasto impresso, perché ora Chiara Ferragni rimugina se rendere l’esperimento di Cannes definitivo. Una scelta non da poco, visto il mestiere che svolge.

Se, infatti, per la maggior parte delle persone sbagliare taglio di capelli si traduce in una semplice seccatura più o meno sentita a seconda della vanità di ciascuno, per un’influencer può tradursi in una “catastrofe” professionale.

Perché sui social ancora più che nella vita, l’occhio vuole la sua parte e ciò è più vero che mai per chi, come Chiara, ha fatto della propria immagine un lavoro a tempo pieno.

Non resta che stare connessi, allora, per conoscere l’esito della scelta della bella influencer.

