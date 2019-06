CHERNOBYL SERIE TV – È stata definita la serie dell’anno ancor prima di approdare sugli schermi italiani e proviene dalla stessa casa di Game of Thrones: se non è una combinazione vincente questa, allora non sappiamo cos’è. Chernobyl è una miniserie statunitense ideata da Craig Mazin (sceneggiatore di Una notte da Leoni 2 e Superhero) e ripropone il dramma storico che ha colpito l’umanità.

Divisa in cinque parti, la miniserie è realizzata da HBO e Sky avvalendosi della regia di Johan Renck (The Last Panther).

Da come sarà ben intuibile dal titolo, Chernobyl approfondisce il più grande incidente nucleare della storia avvenuto nel 1986.

Il 26 aprile di quell’anno, furono rilasciate radiazioni quattrocento volte più potenti della bomba atomica sganciata durante la Seconda Guerra Mondiale su Hiroshima.

Chernobyl serie tv | La trama

A trent’anni di distanza, Chernobyl racconta senza filtri cosa accadde davvero quel tragico giorno dell’esplosione conosciuto come Il disastro di Černobyl’ e mette in risalto la storia di uomini e donne che hanno tentato in tutti i modi di arginare una catastrofe epocale mettendo a repentaglio la propria vita.

Gli effetti dell’incidente del 1986 hanno una stima di circa 4000 morti su 5 milioni di residente nelle aree europee contaminate.

Tutto ha avuto inizio a causa di un errore umano che si sarebbe potuto evitare se solo fossero stati rispettati i codici di sicurezza. I giorni successivi all’esplosione nell’Ucraina sovietica, furono ricoverate 237 persone a causa delle radiazioni. Negli anni seguenti, centinaia di persone furono vittime della sindrome acuta da radiazioni e cancro.

Cherboly serie tv | Puntate

La miniserie è composta da 5 puntate, intese quasi come cinque mini-film (poiché durano un’ora ciascuno). La prima, intitolata 1:23:45, è andata in onda in Italia il 10 giugno 2019.

La seconda intitolata Please Remain Calm va in onda su Sky Atlantic il 17 giugno, la terza – Open Wide, O Earth – va in onda il 24 giugno, la quarta – The Happiness of All Mankind – va in onda l’1 luglio e l’ultima, la quinta, intitolata Vichnaya Pamyat è prevista per l’8 luglio 2019.

Negli Stati Uniti, la prima puntata della miniserie è andata in onda il 6 maggio e si è conclusa il 3 giugno 2019.

Chernobyl serie tv | Curiosità

In Italia, la prima puntata di Chernobyl ha raggiunto un record negli ascolti superando anche Game of Thrones e anche su IMBd, ottenendo il voto più alto della storia: 9,7, superando Breaking Bad e Game of Thrones ferme a 9,5 e 9,4.

Inoltre, dalla messa in onda della miniserie, tra maggio e giugno 2019 sono stante tantissime le prenotazioni per visite turistiche a Pryp”jat’ e nell’area della Centrale nucleare di Černobyl’, aumentando del 40%.

Lo sceneggiatore Craig Maniz ha preso come punto di riferimento il libro di memorie di Svetlana Alexievic “Voci da Chernobyl” e l’ha riadattato al format televisivo ottenendo un forte riscontro positivo dalla critica statunitense, ma un’avversione da parte di Ucraina e Russia, che hanno accusato la serie di aver mancato d’accuratezza. Pare infatti che sia in preparazione anche una contro-serie sul disastro.

Chernobyl serie tv | Cast

Il cast di Chernobyl vede diversi volti più o meno conosciuti del grande e piccolo schermo.

Partiamo da Jared Harris, conosciuto come il Professor Moriarty in Sherlock Holmes – Gioco di ombre e anche come David Robert Jones in Fringe, che in Chernobyl interpreta Valerij Alekseevič Legasov; costui è il vicedirettore dell’istituto di ingegneria atomica Kurchatov e parte della sua squadra responsabile del disastro del 1986.

Stellan Skarsgård, volto amato per aver interpretato Sputafuoco Bill Turner nei Pirati dei Caraibi, interpreta Boris Shcherbina, a capo dell’ufficio per il combustibile e l’energia. Il Cremlino gli ha affidato l’incarico di guidare la commissione governativa a Chernobyl dopo il disastro.

Emily Watson è un’attrice Premio Oscar de Le onde del destino che qui interpreta la scienziata Ulana Khomyuk, pronta a investigare sull’incidente.

Paul Ritter interpreta l’assistente capo ingegnere Anatolij Djatlov, mentre Jessie Buckley interpreta Lyudmilla Ignatenko, moglie del pompiere ricoverato a Mosca a causa delle radiazioni.

Ad occuparsi della sceneggiatura è stato Craig Mazin, esordiente drammatico dopo aver firmato commedie come Scary Movie e Una notte da leoni. In un’intervista a Vox, lo sceneggiatore ha dichiarato riguardo la miniserie: “Quello di Chernobyl è un incidente di cui tutti sanno e nessuno ancora sa. Se chiedo alla gente cosa è successo, diranno che la centrale è esplosa, ma se gli chiedo come non lo sapranno”.

Chernobyl serie tv | Dov’è stata girata

Le riprese della miniserie americana sono iniziate il 13 maggio 2018 a Fabijoniškės in Lituania , scenario utilizzato per le scene ambientate nella città di Pryp”jat’ nel Nord dell’Ucraina. Il regista ha scelto quell’ambientazione per via dell’atmosfera sovietica che ancora oggi contraddistingue quel sobborgo.

Altre scene sono state poi girate a Visaginas e alla centrale nucleare dismessa di Ignalina, l’unica nel Paese spesso definita come la sorella di Chernobyl. E poi, ovviamente, altre scene nel resto dell’Ucraina.

Chernobyl serie tv | Streaming

Dove vedere Chernobyl? La miniserie è una produzione HBO e Sky, per cui se negli Stati Uniti è stata trasmessa sul canale via cavo, in Italia va in onda in prima assoluta su Sky Atlantic. Il canale dedicato interamente alle serie televisive dopo Game of Thrones manda in onda una nuova serie evento.

Per poter usufruire dei contenuti di Sky Atlantic, dovete disporre di un abbonamento Sky. Il canale è disponibile al tasto 110 e 111 del decoder, all’interno del pacchetto “Sky Tv”.

Per guardare Chernobyl in diretta streaming, potete utilizzare Sky Go (sia tramite desktop che via app) e Now TV. In più, potete recuperare gli episodi andati in onda sempre tramite Sky Go e Now TV grazie alla funzione on demand.

Ma quando va in onda Chernobyl? Tutti i lunedì (per cinque appuntamenti) alle ore 21:15 su Sky Atlantic.