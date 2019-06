L’autore della serie “Chernobyl” redarguisce i fan: “Basta selfie sul luogo del disastro”

Chernobyl selfie | Selfie con sorrisi a trentasei denti, video con gli amici, a volte addirittura pose provocanti davanti alle rovine. La nuova serie Chernobyl prodotta da HBO ha creato una nuova moda non sempre adeguata alle circostanze.

Turisti e influencer di tutto il mondo sembrano avere scambiato il sito di Cernobyl (Prypiat, Ucraina) per un photo opportunity, ma gli scatti prontamente postati sui social network risultano spesso inadeguati al contesto, dal momento che quel luogo è stato, nel 1986, il teatro del più grande disastro nucleare della storia civile.

La nuova moda del selfie davanti alle rovine di Chernobyl non è piaciuta all’autore della serie, Craig Mazin, che con un post su Twitter ha condannato i comportamenti fuori luogo degli utenti.

“È meraviglioso che #ChernobylHBO abbia ispirato un’ondata di turismo nella Zona. Ma ho visto le foto in giro. Se visitate quei luoghi, per favore ricordate che sono stati teatro di una terribile tragedia. Comportatevi con rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sacrificato“, ha scritto Mazin.

In effetti, dall’uscita della serie (a maggio), l’affluenza turistica nella zona è aumentata del 30/40 per cento e sembra destinata a incrementare ancora, visto il successo della produzione firmata HBO.

