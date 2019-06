CHERNOBYL ASCOLTI TV – C’è una serie in Italia (e non solo) che ha battuto ogni record, superando persino serie cult come Breaking Bad e, in particolare per Sky Atlantic, Game of Thrones.

Chernobyl, la nuova miniserie prodotta in collaborazione tra HBO e Sky, è la nuova perla televisiva dell’anno. La critica americana è impazzita per il taglio documentaristico e approfondito della serie, a differenza della Russia che poco ha apprezzato l’inesattezza di alcuni dettagli narrati dagli americani.

Arrivata in Italia su Sky Atlantic con la prima puntata il 10 giugno 2019, Chernobyl ha stregato ben 550 mila spettatori, includendo anche i clienti extra di Sky che hanno visto la puntata in anteprima nel weekend.

Un successo che ha raggiunto il debutto di George Clooney e la sua serie Catch-22, serie originale Sky che alla prima puntata aveva catturato nella propria ragnatela 566 mila spettatori.

Chernobyl, prima di arrivare in Italia, ha battuto persino il record di miglior rating sul sito americano IMDb, superando serie cult come Breaking Bad e Game of Thrones.

Chernobyl ascolti tv | Nuovo record

La serie dedicata al più grande disastro nucleare della storia ha battuto la Madre dei Draghi e il professore Walter White: mentre Game of Thrones può contare su IMDb su un rating di 9.4, Breaking Bad invece ha segnato il suo 9.5. Chernobyl, da poco in circolazione, ha portato a casa un bel 9.7.

La serie evento dell’anno può contare su un cast formato da Stellan Skarsgård, Jared Harris, Emily Watson, Jessie Buckley e tanti altri volti più o meno noti del grande e piccolo schermo.

Chernobyl è divisa in cinque episodi e racconta il più grande incidente nucleare della storia avvenuto il 26 aprile 1986. A distanza di trent’anni dal disastro, una miniserie racconta senza filtri cosa accadde davvero quel giorno attraverso figure di uomini e donne che misero a rischio la propria vita pur di arginare una catastrofe epocale.

