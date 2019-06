Caldo quando finisce | Caldo quanto dura | Caldo africano | Previsioni meteo | Previsioni del tempo | Temperature | Giugno 2019

CALDO QUANDO FINISCE – Quando finisce il caldo? Quanto dura l’ondata di caldo africano arrivata nei primi giorni di giugno 2019 dopo un mese di maggio che si è rivelato molto più fresco del solito? Elenchiamo qui le principali indicazioni che arrivano da previsioni meteo e previsioni delle temperature relative ai prossimi giorni e alle prossime settimane.

Caldo quando finisce | Caldo africano | Metà giugno con picchi tra i 38 e i 40 gradi al Sud

Stando a quanto spiega il sito 3B Meteo il caldo è destinato a durare per diversi giorni. L’anticiclone africano rispetto a inizio mese, a metà giugno, dovrebbe alzare il tiro arrivando a coinvolgere più direttamente anche le regioni dell’Italia Settentrionale. Alcune correnti molto calde in arrivo dalla Tunisia dovrebbero interessare prima le Baleari e poi la Sardegna, per poi muoversi nella direzione dell’Italia Centrale e Meridionale.

Nel weekend di sabato 15 e domenica 16 giugno un po’ tutta la penisola dovrebbe essere raggiunta dalla nuova ondata di calore. Le temperature saranno molto altre su Sicilia e Sardegna e sulle regioni del Sud. Si prevedono punte comprese tra i 38 e i 40 gradi.

Anche il sito Il Meteo conferma che nel fine settimana è attesa una seconda e ancora più forte ondata di caldo, dovuta ad una nuova espansione dell’anticiclone africano in sede italiana, coinvolgendo anche le regioni del Nord. Nel weekend si interromperanno anche i violenti temporali nell’Italia Settentrionale. Le temperature dovrebbero essere più alte in ogni zona del Paese.

La giornata più calda dovrebbe essere a metà giugno, quella di venerdì 14, accompagnata anche da una buona stabilità atmosferica con una lieve nuvolosità di passaggio sull’area del medio ed alto Tirreno e sulla Sardegna.

Caldo quanto dura | Previsioni meteo | A fine giugno temperature più basse

Per quanto riguarda la fine dell’ondata, secondo 3B le ultime indicazioni il caldo africano dovrebbe attenuarsi negli ultimi dieci giorni di giugno o poco prima. Si prevede una tendenza all’indebolimento della depressione sul Regno Unito che provocherebbe una una minor efficacia sull’Europa meridionale del promontorio sub tropicale. In altre parole a fine giugno continuerebbe a fare caldo con valori risulterebbero sopra la media ma le temperature e l’afa non dovrebbero raggiungere i picchi attuali.

Il Meteo, fornendo indicazioni sulle prossime settimane di giugno, spiega che negli ultimi 20 anni, in questo stesso periodo, non si sono quasi mai registrate temperature così elevate. Viene confermato che l’alta pressione di origine africana sarà presente su buona parte della penisola anche oltre il weekend con sole e temperature diffusamente oltre i 30 gradi.

Simili condizioni non si vedevano da anni. Bisogna risalire al 2012 e al 2003 per trovare un mese di giugno caldo come quello in corso. Per la seconda parte di giugno 2019 non sono sono comunque da escludere nuovi picchi oltre i 40 gradi, soprattutto nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Ma anche nelle altre regioni il termometro potrebbe far registrare punte di oltre 35 gradi durante le ore più calde.

Più dettagliate sembrano essere le indicazioni del sito del Meteo Aeronautica, che, relativamente al periodo compreso tra il 24 e il 30 giugno, spiega: “Nella terza settimana sull’Italia il campo di pressione risulta essere alquanto instabile per temporanei aumenti e diminuzioni. Le precipitazioni mostrano un debole segnale sopra la media sulle regioni meridionali dove, la temperature registreranno valori sotto la media del periodo”.

Caldo quando finisce | Previsioni del tempo | Temperature

Per quanto riguarda le temperature stimate, il sito 3B indica per i giorni 24, 25 e 26 giugno ancora picchi in linea con quanto registra oggi il termometro: una massima tra i 33 e i 36 gradi a Milano e a Torino, tra i 31 e i 32 gradi a Venezia, tra i 33 e i 35 gradi a Bologna, tra i 33 e i 35 a Firenze, tra i 34 e i 35 gradi a Roma, tra i 31 e i 35 gradi a Napoli, tra i 29 e i 32 gradi a Bari, tra i 27 e i 28 gradi a Palermo.

Il Meteo, per gli stessi giorni indica al momento: una massima tra i 30 e i 31 gradi a Torino, tra i 31 e i 32 gradi a Milano, tra i 28 e i 30 gradi a Venezia, tra i 31 e i 33 gradi a Bologna, tra i 32 e i 33 a Firenze, tra i 32 e i 33 a Roma, 31 gradi a Napoli, 33 gradi a Bari, tra i 27 e i 28 gradi a Palermo.