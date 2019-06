Calciomercato Juventus: è fatta per Hamed Traorè. Le cifre dell’affare

Calciomercato Juventus: fatta per Hamed Traorè | Cifre | Conferme

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Hamed Traorè sarà un giocatore della Juventus. Il centrocampista classe 2000 lascia l’Empoli dopo una stagione da protagonista con 33 presenze. “Con i bianconeri è tutto definito, siamo alle firme”, ha annunciato il presidente del club toscano (retrocesso in B) Fabrizio Corsi ai microfoni dei giornalisti presenti oggi alla fiera Pitti Uomo a Firenze.

Calciomercato Juventus: fatta per Hamed Traorè | Le cifre

Ma quali sono le cifre? L’affare si è concluso intorno ad una cifra che, con bonus compresi, dovrebbe raggiungere i 15 milioni. Accordo trovato anche con il calciatore ivoriano che però non dovrebbe restare in bianconero.

L’intenzione della Juve infatti è di girare il ragazzo in prestito ad un’altra squadra. Dove? Tre le opzioni sul tavolo: Sassuolo (con cui è in piedi la trattativa per Demiral) Cagliari e Sampdoria.

“A gennaio era già un bimbo di grandi prospettive, ma gli ultimi cinque mesi ci hanno regalato un calciatore di prospettive importanti – le parole di Fabrizio Corsi – in una grande squadra Traorè può essere un giocatore di complemento, ma credo sia destinato ad una carriera importantissima. Oggi è ancora al 70-80 per cento delle sue potenzialità fisiche e tecniche, ma ha un intelligenza fuori dal comune e presto colmerà questo gap”.