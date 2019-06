I “giochi proibiti” di Aurora Ramazzotti in spiaggia con Sara Daniele | FOTO

Aurora Ramazzotti foto hot

Aurora Ramazzotti torna a far parlare di sé. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finita sulle pagine del settimanale di gossip Chi perché beccata in spiaggia in posizioni piuttosto ambigue con una sua amica.

Chi ha pubblicato le foto hot della giovane showgirl e ha titolato l’articolo “giochi proibiti”. Negli scatti rubati si vede la ragazza su una spiaggia dell’isola greca di Mykonos, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza insieme all’amica Sara Daniele (la figlia del cantautore napoletano Pino Daniele) e al fidanzato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti foto hot | Le pose sexy con Sara Daniele

Ma nelle foto si vede Aurora Ramazzotti in una posa piuttosto sexy con l’amica Sara Daniele. Qualcuno ha avanzato l’idea che la ragazza sia lesbica, ma in realtà le due figlie d’arte giocano e scherzano sul lettino in spiaggia. Aurora Ramazzotti si vede stesa sul corpo dell’amica, con un bikini strizzatissimo che mette bene in risalto il fisico pazzesco della 22enne.

Aurora Ramazzotti foto hot | Fisico mozzafiato

I paparazzi appostati in spiaggia hanno immortalato la ragazza, che ha passato la prova costume a pieni voti. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante romano negli ultimi mesi ha smesso di fumare e ha iniziato ad allenarsi tutti i giorni. E i risultati sono decisamente notevoli.

Le due sono particolarmente amiche, tanto che Aurora in più di un’occasione ha definito l’amica “un pezzo del mio cuore”.

Aurora Ramazzotti foto hot | La (finta) gravidanza

Ultimamente la figlia della showgirl svizzera è finita sotto ai riflettori per una presunta gravidanza. La notizia – chiaramente una fake news – ha fatto il giro del web e incuriosito molti, anche se alla fine a smorzare le polemiche è stata la stessa Aurora Ramazzotti, che ha detto di essere venuta a conoscenza della sua gravidanza dai giornali.

Aurora Ramazzotti: “La prima volta che ho fatto l’amore? C’entra mia madre Michelle Hunziker”