Ascolti tv ieri sera 11 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Italia Bosnia | La luce sugli oceani | Alla ricerca di Jane | Una ragazza e il suo sogno

ASCOLTI TV 11 GIUGNO 2019 – MARTEDÌ – Anche quella di ieri è stata una bella serata di televisione e come sempre, nella mattinata successiva, c’è grande attesa stamattina per i dati Auditel sugli ascolti tv.

La battaglia per gli ascolti di martedì 11 giugno 2019 sembra però fin dall’inizio assolutamente impari, visto che Rai 1 schierava la partita della Nazionale italiana, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, Italia-Bosnia. Le altre reti, del resto, complice l’arrivo della stagione estiva e la prevedibile assenza di programmi forti negli ultimi giorni del palinsesto invernale, rispondevano con alcuni film abbastanza datati (La luce sugli oceani su Canale 5, Alla ricerca di Jane su Rai 2).

Per capire però se Rai 1 sia stato davvero il canale più visto di ieri sera bisogna attendere la pubblicazione dei dati Auditel. Ecco come sono andati gli ascolti tv.

Ascolti tv | 11 giugno 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

Alla fine, la partita Italia-Bosnia, in diretta su Rai 1 dall’Allianz Stadium di Torino, è stata vista da 7.453.000 spettatori, con uno share del 32,6 per cento.

Un risultato maiuscolo, dunque, che certifica quanto il popolo italiano si sia riavvicinato alla Nazionale dopo il disastro di novembre 2017, quando l’Italia non riuscì a qualificarsi ai Mondiali 2018 contro la Svezia. Un anno e mezzo dopo, con la cura Roberto Mancini, la Nazionale sembra un’altra. E i tifosi sembrano apprezzare.

Come previsto, dunque, agli altri programmi sono rimaste solo le briciole. Su Canale 5, ad esempio, il film La luce sugli oceani ha raggiunto il 9,7 per cento di ascolti, con 1.913.000 spettatori collegati.

Su Italia 1, invece, il film Una ragazza e il suo sogno ha registrato 1.613.000 ascolti (7,6 per cento), mentre su Rai 2, il film Alla ricerca di Jane si è fermato a 934.000 spettatori, con uno share del 4,2 per cento.

La sfida dell’approfondimento politico tra #Cartabianca su Rai 3 e L’aria che tira su La 7 è stata vinta dal programma di Rai 3, con 1.147.000 spettatori (5,9 per cento). L’Aria che Tira, invece, si è dovuto accontentare di 756.000 spettatori (4,6 per cento).

Su Rete 4, il nuovo programma di Roberto Giacobbo Freedom – Oltre il confine ha ottenuto invece una media di 1.045.000 spettatori (5,3 per cento).

Su Tv8 In questo mondo di ladri ha ottenuto il 2 per cento con 428.000 spettatori mentre sul Nove Il Delitto di Avetrana si è fermato a 338.000 ascolti (1,8 per cento).

Ascolti tv | 11 giugno 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fascia access prime time Paperissima Sprint è il programma più visto, ma registra un calo di ascolti dovuto alla presenza in contemporanea su Rai 1 della partita della Nazionale italiana. Il programma di Canale 5 è stato visto da 2.795.000 persone (12,6 per cento di share).

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.445.000 spettatori, toccando uno share del 6,5 per cento. Su Rete 4, invece, Stasera Italia si è fermato a 878.000 spettatori (4,2 per cento).

Su Rai 3, Un Posto al Sole è stato visto da 1.606.000 persone (7,2 per cento), mentre su Rai 2 Tg2 Post è arrivato a 909.000 ascolti (4 per cento).

Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 495.000 spettatori (2,3 per cento), mentre sul Nove Italia-Bulgaria di Volleyball Nations Leaguesi è fermato all’1 per cento con 212.000 spettatori.