UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO STREAMING FILM – Oggi, martedì 11 giugno 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 il film Una ragazza e il suo sogno, commedia del 2003 con nel cast attori molto popolari come Amanda Bynes, Colin Firth e Kelly Preston. Appuntamento dalle 21.20 per un film assolutamente divertente adatto a tutta al famiglia.

Tutto quello che c’è da sapere su Una ragazza e il suo sogno

Protagonista è Daphne, 17enne americana che parte per Londra alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. L’uomo è ignaro di avere una figlia, perché prima che Daphne nascesse si è lasciato con la mamma della ragazza perché la famiglia di lui, molto aristocratica, non condivideva quella relazione.

Daphne arriva a Londra e scopre che uso padre, lord Henry (Colin Firth), è un politico aristocratico molto in ascesa, che si è candidato alle elezioni per diventare primo ministro inglese. L’uomo la accoglie nella sua casa e inizialmente il rapporto anche con la sua nuova compagna e l’altra figlia è molto buono.

A poco a poco però nascono i conflitti perché Daphne ha un carattere molto estroverso che poco si addice alla rigida vita dell’alta aristocrazia. A un certo punto la ragazza decide quindi di tornare in America dalla madre. Il personaggio interpretato da Colin Firth decide però di seguirla, abbandonando così la sua ascesa nella politica.

La trama di Una ragazza e il suo sogno

Una ragazza e il suo sogno streaming | Dove vedere in tv

Una ragazza e il suo sogno va in onda su Italia 1 martedì 11 giugno 2019. Uscito nel 2003, il film molto emozionante e divertente stasera in tv in prima serata vede nel cast attori come Amanda Bynes, Colin Firth e Kelly Preston.

Italia 1, la rete giovane di Mediaset, è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Chi ha un abbonamento Sky può trovare Italia 1 al tasto 106.

La trama di Una ragazza e il suo sogno

Una ragazza e il suo sogno streaming | Dove vedere in diretta streaming

Volete seguire il film Una ragazza e il suo sogno in diretta streaming? Potete farlo tramite smartphone, tablet e pc grazie a MediasetPlay, la piattaforma streaming che carica tutti i contenuti Mediaset e li mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito. Registrandovi alla piattaforma, potete accedere ai programmi che più vi interessano e recuperarli anche dopo la messa in onda, grazie alla funzione on demand.

Il cast di Una ragazza e il suo sogno