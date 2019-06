Una ragazza e il suo sogno cast | Film | Attori | Trailer | Amanda Bynes | Colin Firth | Kelly Preston

UNA RAGAZZA E IL SUO SOGNO CAST – Stasera, martedì 11 giugno 2019, su Italia 1 va in onda la commedia Una ragazza e il suo sogno, divertente pellicola del 2003. Un film per tutta la famiglia in prima serata dalle 21.20. Nel cast attori di grande successo come Amanda Bynes, Colin Firth e Kelly Preston. La regia è di Dennie Gordon.

Il film racconta le vicissitudini di una ragazza, Daphne, che a 17 anni decide di lasciare New York dove vive con la madre alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. L’uomo, interpretato da Colin Firth, è un politico aristocratico inglese che vive a Londra, ed è ignaro di avere una figlia perché lui e la madre di Daphne si erano lasciati prima che la donna partorisse.

La famiglia dell’uomo, lord Henry, infatti non accettava la relazione con una donna non di alto lignaggio. Daphne arriva a Londra e incontra finalmente il padre che la accoglie nella sua opulenta casa.

Dopo un iniziale buona coabitazione, però, verranno fuori le differenze di abitudini e carattere.

La trama di Una ragazza e il suo sogno

Nel cast del film Una ragazza e il suo sogno attori come Colin Firth, nei panni di lord Henry, il padre di Daphne. Firth è noto per aver recitato già in film di successo come Valmont, Il paziente inglese, Febbre a 90°, Shakespeare in love, Il diario di Bridget Jones, Una ragazza e il suo sogno, La ragazza con l’orecchino di perla, Nanny McPhee – Tata Matilda,Kingsman – Secret Service, Il ritorno di Mary Poppins.

Nei panni di Daphne c’è Amanda Bynes, già nota per film come All That, The Amanda Show, Le cose che amo di te, Big Fat Liar, Summertime – Sole, cuore… amore, She’s the Man, Hairspray – Grasso è bello.

Nel cast di Una ragazza e il suo sogno anche Kelly Preston, Oliver James e Jonathan Pryce.

Una ragazza e il suo sogno cast | Trailer