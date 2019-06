Ucraina Italia streaming diretta tv: dove vedere la semifinale Under 20

UCRAINA ITALIA STREAMING – TV – L’estate 2019, per l’Italia del calcio, è davvero ricca e appassionante. Tra gli Europei Under 21 in Italia, il Mondiale femminile in Francia e il Mondiale Under 20 in Polonia, infatti, quasi tutti i giorni sono in programma partite di altissimo livello.

Oggi, martedì 11 giugno 2019, alle 17.30 scende in campo l’Italia Under 20, in una partita davvero molto importante e delicata contro l’Ucraina. Dopo la vittoria per 4-2 sul Mali, infatti, l’Italia si è qualificata alla semifinale della Coppa del mondo dedicata agli Under 20. Riusciranno gli azzurrini a ottenere il pass per la finale?

Tutto quello che c’è da sapere sul Mondiale Under 20

Ma soprattutto, dove vedere Ucraina Italia in tv o in streaming? Sky Sport? Dazn? Rai Sport? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Ucraina Italia streaming | Dove vedere la semifinale in diretta tv

La partita di oggi pomeriggio alle 17.30 tra Ucraina e Italia sarà visibile sia sui canali Sky Sport, sia in chiaro su Rai 2. La celebre pay-tv, infatti, ha acquistato i diritti per trasmettere tutte le 52 partite del Mondiale Under 20, mentre Rai Sport trasmette solo i match più importanti, compresi tutti quelli dell’Italia.

Per vedere Ucraina-Italia in diretta tv, quindi, vi basterà sintonizzarvi su Sky Sport Uno (canale 201 del vostro decoder), oppure su Rai 2. In entrambi i canali è previsto un ampio pre e post partita, con commenti da bordo campo e le opinioni degli esperti.

Ucraina Italia streaming | Dove vedere la semifinale su pc, smartphone e tablet

Non sarete in casa alle 17.30 e quindi non potrete stare davanti al televisore? Niente paura: se volete comunque vedere la partita tra Ucraina e Italia, potete sempre sfruttare lo streaming. Come? Facile: dal momento che la partita va in onda sia su Sky che sulla Rai, potete utilizzare indifferentemente le piattaforme SkyGo oppure Rai Play.

L’unica differenza, tra i due portali, è che il primo – quello di Sky – è a pagamento e disponibile solo per gli abbonati alla pay-tv, mentre il secondo – Rai Play – è completamente gratis e disponibile per tutti. Vi sarà solo richiesta una registrazione tramite mail o social network.

Ucraina Italia streaming | Probabili formazioni

Chi scenderà in campo nella semifinale di oggi pomeriggio? Quali saranno le scelte di mister Paolo Nicolato? Ecco le probabili formazioni di Ucraina-Italia Under 20:

Ucraina (5-4-1): Kucheruk; Konoplia, Beskorovainyi, Bondar, Popov, Kornienko; Kashchuk, Dryshliuk, Chekh, Buletsa; Sikan.

Allenatore: Petrakov

Italia (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Pinamonti, Scamacca.

Allenatore: Nicolato

Ucraina Italia streaming | I convocati dell’Italia

Quali sono i convocati dell’Italia per il Mondiale? Eccoli:

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus).

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta).

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta).

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).