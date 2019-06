Ucraina Italia risultato | Mondiale Under 20 | Semifinale | Chi ha vinto

UCRAINA ITALIA RISULTATO – Grande delusione per la nazionale italiana Under 20 che ha perso la semifinale contro l’Ucraina per 1-0. Gli azzurrini quindi escono dalla competizione che si sta disputando in Polonia a un passo dalla finale.

L’Italia per la seconda volta di fila si ferma in semifinale a un Mondiale di categoria. Oltre il 90esimo annullato un gol a Scamacca che avrebbe portato la partita ai supplementari.

Tutto quello che c’è da sapere sul Mondiale Under 20

Ucraina Italia risultato | La partita

A decidere il match è Buletsa al 65′. Un peccato per i ragazzi del ct Nicolato che hanno avuto diverse occasioni per segnare e sono stati anche piuttosto sfortunati. Pochi minuti prima l’Ucraina era rimasta in dieci per la doppia ammonizione a Popov.

In pieno recupero l’Italia con Scamacca aveva trovato un bellissimo gol per il momentaneo 1-1, annullato però dall’arbitro dopo aver rivisto le immagini al Var.

Ucraina Italia risultato | Il percorso della nostra Nazionale in questi Mondiali Under 20

Fino a oggi, la spedizione in Polonia dell’Italia Under 20 è stata senza dubbio da incorniciare. La Nazionale italiana di mister Paolo Nicolato ha fatto un’ottima impressione sia durante il girone, che nella fase a eliminazione diretta.

Sorteggiata nel girone B con Ecuador, Messico e Giappone, l’Italia si è qualificata agli ottavi di finale come prima del suo gruppo. Grazie a due vittorie contro Messico (1-2) ed Ecuador (0-1) e al pareggio contro il Giappone (0-0).

Molto bene l’Italia anche agli ottavi di finale, con una vittoria per 1-0 (grazie a un calcio di rigore con “cucchiaio” del bomber Pinamonti) contro la Polonia, padrona di casa. Ai quarti, poi, la bella vittoria sul Mali, autentica rivelazione del Mondiale Under 20: 4-2 il risultato finale, con anche un rigore parato dal nostro Plizzari alla fine del secondo tempo.

