TRIA UE ACCORDO – Un governo meno duro nei confronti dell’Ue. Pronto ad evitare uno scontro frontale con la Commissione. È quello che emerge dalle parole del Ministro dell’Economia Giovanni Tria, che oggi è intervenuto per un’informativa alla Camera dei Deputati sull’eventuale procedura per debito eccessivo dell’Europa nei confronti dell’Italia. “Pur rimanendo convinti che le regole Ue devono essere migliorate e semplificate – ha detto il titolare del dicastero di via XX Settembre – è nel nostro interesse trovare un compromesso” e arrivare a un “accordo” con Bruxelles per evitare la procedura di infrazione.

Tria Ue | “Compromesso per evitare la procedura all’Italia” | “Atteggiamento costruttivo”

L’atteggiamento del governo italiano – ha detto Tria riferendosi alla valutazione che sarà fatta dal Comitato economico e finanziario sull’avvio della procedura Ue sui conti pubblici italiani – sarà costruttivo, ribadiremo le nostre ragioni agli altri paesi europei cui spetterà di trarre le conclusioni e cercheremo di trovare un ragionevole punto d’incontro”. E ancora: “Dovremo renderci disponibili a un dialogo serrato e costruttivo che consenta di arrivare a un accordo per evitare la procedura”.

“L’iniziativa della Commissione Europea di riesaminare la posizione italiana” sul rispetto della regola del debito – ha detto ancora Tria a Montecitorio -“fa parte delle normali procedure di sorveglianza previste dal Trattato e non è in contraddizione con l’accordo di fine 2018”. Tria ha anche detto che la Commissione era “sostanzialmente tenuta” a preparare il Rapporto sul debito nel quale si ritiene giustificata l’infrazione.

Tria Ue | “Dialogo con l’Europa”

“In termini procedurali – ha ricordato il ministro dell’Economia – la questione passa ora al Comitato Economico Finanziario dell’Unione (CEF) che si riunisce oggi. Se il CEF approverà le conclusioni della Commissione e non interverranno nuovi sviluppi, la decisione verrà rimessa al Consiglio dell’Unione Europea”. Ma l’Italia, ha sottolineato più volte Tria e in chiusura del suo discorso, è pronta a cercare “un ragionevole punto d’incontro” e ad aprire una fase di dialogo per trovare un accordo per evitare la procedura.

Tria Ue | “Italia pronta a rispettare i saldi”

Nell’intervento di Tria non sono mancati riferimenti al rapporto deficit/pil, costantemente sotto controllo. “Il governo monitora costantemente l’andamento dei conti pubblici ed è determinato a perseguire il fondamentale obiettivo di saldo strutturale e ad adottare tutte le cautele e le iniziative funzionali al raggiungimento di tale obiettivo”.

Tria Ue | “Normalizzare lo spread”

Ma Tria ha rassicurato anche sul fronte spread. Il titolare del dicastero di via XX Settembre, ha dichiarato senza giri di parole che è interesse del governo “normalizzare definitivamente le condizioni del nostro mercato dei titoli di Stato, la cui solidità è fondamentale non solo per i risparmiatori e le istituzioni finanziarie, ma anche e soprattutto per una vera ripresa dell’economia”.