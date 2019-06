🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

STASERA IN TV LA LUCE SUGLI OCEANI CANALE 5 – Questa sera, martedì 11 giugno 2019, va in onda su Canale 5 in prima serata il film La lucesugli oceani. Si tratta di una pellicola del 2016 diretta da Derek Cianfrance, con Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz.

Il film è la trasposizione cinematografica del romanzo La luce sugli oceani, debutto letterario di Stedman. Ma qual ‘ la trama, il cast e il trailer del film stasera su Canale 5? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Stasera in tv La luce sugli oceani Canale 5 | Trama

Tom Sherbourne, il protagonista, è un ex soldato reduce dalla Prima guerra mondiale. La pellicola è infatti ambientata nel 1918. Decide di cambiare vita e va a vivere in una piccola isola dell’Australia dove va a fare il guardiano del faro.

Lì conosce Isabel Graysmark, una ragazza della zona. I due si innamorano e decidono di sposarsi. Nel corso del tempo non riescono però ad avere figli. Un giorno una barca alla deriva si spiaggia sull’isola.

All’interno trovano una bambina abbandonata e decidono quindi di prendersene cura. Per tre anni rimarrà con loro. Dopo qualche tempo conosce la vera mamma della piccola Lucy, così l’avevano chiamata, e la loro vita cambierà per sempre.

Il protagonista, Tom Sherbourne, è interpretato da Michael Fassbender. 42 anni, per metà tedesco e per metà nordirlandese, è un attore molto amato soprattutto dal pubblico femminile.

Isabel è Alicia Vikander, che è la compagna di Fassbender anche nella vita reale.

Ecco il trailer del film in tv oggi martedì 11 giugno su Canale 5 in prima serata. Dove vedere La luce sugli oceani in streaming