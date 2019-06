Stasera in tv | 11 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Italia Bosnia | La luce sugli oceani

STASERA IN TV 11 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 11 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 11 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Qualificazioni Europei 2020 Italia – Bosnia

Su Rai 1 in diretta tv da Torino la partita tra la Nazionale italiana e la Bosnia, valida per le qualificazioni agli Europei del 2020. Ampio pre e post partita.

Dove vedere Italia-Bosnia in streaming

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Alla ricerca di Jane

Su Rai 2 questa sera va in onda il film Alla ricerca di Jane, con Keri Russell, JJ Feild, Jennifer Coolidge, Bret McKenzie, Georgia King, James Callis.

La trama: Jane Hayes è una normalissima ragazza newyorkese che con il tempo ha sviluppato un’attenzione quasi morbosa nei confronti del personaggio di Mr Darcy, il protagonista di “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen, tanto da immaginare che l’uomo con il quale passerà il resto della vita dovrà essere una sua copia perfetta. Il suo sogno sembra avverarsi quando ha la possibilità di fare un viaggio in un residence inglese, dove tutto è in pieno stile Regency, compresi i giardinieri e i gentiluomini, e si vive come nel romanzo della Austen. Purtroppo, a causa dei pochi soldi che ha a disposizione, a lei sono sempre riservati ruoli minori ma, catturando l’attenzione di un giovane cameriere, riuscirà a vivere l’avventura più romantica della sua vita.

Ecco il trailer:

Stasera in tv 11 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di #cartabianca, con Bianca Berlinguer e i commenti di Mauro Corona. Approfondimenti, interviste e tanto altro sui principali fatti politici della settimana.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21.25 – Freedom – Oltre il confine

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine, il programma di divulgazione scientifica condotto da Roberto Giacobbo.

Stasera in tv 11 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – La luce sugli oceani

Su Canale 5 questa sera il film La luce sugli oceani, intenso dramma con Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz.

La trama: melodramma sul tormento di una coppia. Alla fine della Grande Guerra, su un’isola al largo dell’Australia, un guardiano del faro e sua moglie salvano una neonata alla deriva e decidono di crescerla in segreto.

Ecco il trailer:

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Una ragazza e il suo sogno

Su Italia 1 questa sera il film Una ragazza e il suo sogno, con Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins, Anna Chancellor, Jonathan Pryce.

La trama: La diciannovenne Daphne, uno spirito libero, va in Inghilterra in cerca del padre, un politico aristocratico. Una volta trovato si metterà d’impegno per riuscire a piacere a lui e alla sua famiglia.

Programmi tv 11 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale L’Aria Che Tira

Questa sera su La7 arriva una puntata speciale di L’Aria Che Tira, condotto da Myrta Merlino. Un appuntamento per approfondire i principali temi politici, economici e sociali della settimana, con tanti ospiti e opinionisti.

Stasera in tv 11 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:35 – In questo mondo di ladri

Tv 8 questa sera propone il film In questo mondo di ladri, del 2004, con Valeria Marini, Carlo Buccirosso, Max Pisu, Biagio Izzo, Leo Gullotta, Ricky Tognazzi.

La trama: A Livigno una multiproprietà in un residence che non è mai stato costruito, viene venduta a più persone per lo stesso periodo. I cinque truffati – Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello – che fino a questo momento non si conoscevano, si ritrovano al ristorante dopo aver sporto denuncia…

Ecco il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

18:55 – Deadpool 2

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – La maschera di ferro

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film La maschera di ferro, con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Ge’rard Depardieu, Gabriel Byrne.

La trama: I moschettieri sono ormai anziani e padri di famiglia: D’Artagnan serve fedelmente il suo re, Porthos corre dietro alle donne, Aramis si dedica alla religione, Athos guarda con orgoglio il figlio che fa carriera militare. Nelle segrete, intanto, languisce un prigioniero triste e misterioso, mentre il giovane re tiranneggia il popolo e corre dietro le sottane. I moschettieri guidano la rivolta, ma D’Artagnan sta dall’altra parte.

Ecco il trailer:

Programmi tv 11 giugno | Sky Sport Mondiali

Cosa fanno oggi su Sky Sport Uno:

20.30 – Studio Women’s World Cup

20.50 – Usa-Thailandia

Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Usa e Thailandia.

Stasera in tv 11 giugno | Sky Uno

20:30 – Cuochi d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita – 1^TV

Su Sky Uno in prima tv i nuovi episodi di Mollo tutto e cambio vita, show in cui persone che hanno lasciato il loro paese per cercare fortuna in lidi esotici raccontano la loro esperienza e le loro paure.