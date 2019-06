Rassegna stampa oggi | 11 giugno 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 11 giugno 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Due contro uno. Le condizioni a Conte: “Evitare la sanzione Ue, ma niente manovra bis”

“Chernobyl resta una lezione. Il progresso uccide la natura”. Intervista al Nobel Svetlana Aleksievich

Il governo che naviga a vista (di Stefano Folli)

E i ballottaggi fotografano un Paese instabile (di Ilvo Diamanti)

Mio padre Berlunguer

La rottura con Mosca (di Eugenio Scalfari)

Quel centimetro di libertà perso ogni giorno (di Luigi Manconi)

Nel risiko delle poltrone Ue è Giorgetti la carta italiana

Salvini e Di Maio isolano Conte “Tasse giù e no alla manovra bis”

L’allarme del Financial Times “Il leghista può far saltare l’euro”

Sì a Tav e Bagnai, stretta sui migranti Di Maio vira e si allinea alla Lega

Ferrara “Adesso fate le valigie” Nella città neoleghista è già sfida agli immigrati

Livorno “Uniti, umili e radicali”. Il ritorno della sinistra anche grazie ai delusi 5S

Il ragazzo picchiato dai leghisti per la sciarpa “ama il prossimo tuo”

Offese in diretta tv a Falcone e Borsellino, la Rai punisce Lucci

Hong Kong non arretra, sì alla legge di Pechino

I Verdi sfidano Amazon: “Ai poveri i beni invenduti”

“Salviamo il canto del gallo Momo”. E la Francia litiga

Elisa, uccisa dal marito a martellate, lui fa sparire l’arma e va al lavoro

Salta in aria il municipio: ragazzino eroe aiuta i bimbi a fuggire

La tragedia di Mario che a cinquant’anni consegnava pizze

Ultimo atto: Ponte Morandi, così esploderanno i pilastri simbolo della tragedia

Asifa, stuprata e uccisa a 8 anni: l’odio etnico scuote l’India

Brasile, chat tra giudice e pm. Dubbi sulla correttezza del processo contro Lula

Mali, attacco al villaggio di etnia Dogon, almeno 95 morti

Minacce al procuratore di Agrigento “Basta migranti o colpiamo i tuoi figli”

Alitalia, le offerte non arrivano, governo costretto a rinviare

Guillaume Musso, Sono io il re del noir europeo

Esame Bosnia, ora gli azzurri vogliono la lode

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Asse tra Salvini e Di Maio – Intesa tra Lega e Cinque Stelle per arginare Palazzo Chigi

Le condizioni di Salvini: no a un governo debole con l’Europa

Berlusconi: ora voglio un partito di giovani

Zingaretti deluso: “Dalle elezioni ferite su cui riflettere”. L’appello di Veltroni

E nell’Italia dei sindaci ora domina il centrodestra

Tra i sottosegretari sulla graticola M5S: non vogliamo una resa dei conti

La diffidenza complica il negoziato con l’Europa

Così il Pd è rimasto solo (di Antonio Polito)

I consiglieri del Csm autosospesi “Adesso fateci vedere le carte”

Elicottero contro grattacielo, paura a New York

L’Italia e la partita delle nomine Ue

Libia, Haftar più debole anche nella comunità internazionale

Insulti a Falcone e Borsellino in tv Rai sotto accusa

“Esci o ti bruciamo la casa”: 3 agenti indagati per il blitz

Alan Fabbri, il sindaco (leghista)di Ferrara tra Salinger e gli hippie: “Chi ha perso non avveleni i pozzi”

Crescita, nel decreto entra l’emendamento salva Roma

Pier Ferdinando Casini: “Al centro c’è una prateria Calenda e gli altri devono muoversi”

Stefano Bonaccini: “Pronto a sfidare la Lega Alle Regionali serve umiltà, non siamo uno scalpo”

Borrometi: “Provo ribrezzo, quel clan mi voleva morto”

I timori di uscita dall’euro? Sui conti pubblici pesano per 1,5 miliardi all’anno

Ficarra e Picone, nuovo set: viaggio ai tempi di Erode

“Canto versi dello zio boss” Niko e Scarface, idoli social

La Stampa

Europa, Conte vuole carta bianca

Brooklyn, una mostra per celebrare gli eroi di quartiere

Zingaretti, il difficile comincia ora

L’Isis dà alle fiamme i campi di grano per affamare i siriani

Crescita record della Lega ma i dem hanno più sindaci. La non scelta dei grillini

Esplode il palazzo del Comune. Gravi il sindaco e una bambina

Il risiko leghista dopo Ferrara e Forlì L’obiettivo è strappare le Regioni rosse

Il leghista col codino che ha preso Ferrara “È la fine dei gulag”

Beppe Carletti: “La perdita di valori e memoria contagia anche la mia Emilia”

Lorenzo Bini Smaghi: “Nessun vantaggio dallo scontro. Il governo dialoghi con l’Ue”

Stefano Bonaccini: “Il Pd vince se allarga le alleanze Così arginerò Salvini in Emilia”

Astensione. Il rifugio dei delusi dal M5S

Enrico Lucci: “Davanti a me non c’era mica Riina. È un pischello, gli ho detto di studiare”

Una poltrona per 4: sul capo della Marina è sfida tra i partiti

L’industria soffre: giù la produzione Salvini sui mini-bot, “Aiutano gli italiani”

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

I dem votano M5S, ma non è reciproco. Contro la Lega il Pd studia “desistenze”

I veteromelodici (di Marco Travaglio)

Caro Di Maio, per rialzarti ora devi pedalare (di Andrea Scanzi)

Mega-truffa all’Europa: i fondi “all’agricoltura” pagati per l’Ilva

“Siamo tutti Ivan”: la stampa unita dal nemico di Putin

Grasso: “Lascio MI e, se l’Anm mi vuole fuori, mi voti contro”

Lula accusato a ogni costo? Prove ce n’erano, ma ora The Intercept pubblica le chat tra magistrati per incastrare e condannare l’ex presidente brasiliano

Anche il Lazio di Zingaretti va alla Lega. Il centrosinistra perde 5 Comuni su 9

Revenge porn, quel tema che ha salvato Tamara

Il Sole 24 Ore

Alta tensione tra il premier e i due vice

Riforme Conte, l’attuazione rallenta. In due mesi solo 12 decreti su 166

Al centrodestra 33 Comuni in più, al centrosinistra -39

Così il salva-Roma aiuta sette città in crisi

Quota 100, chi ignora Samuelson lo fa a nostro rischio e pericolo

Industria, ad aprile la produzione crolla con il calo dell’auto

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Europa, tasse e premiership. È duello finale Conte-Salvini

Il premier minaccia i suoi vice “Non porto il Paese al default”

Il Capitano vittima del generale Estate

Casaleggio cerca un primo ministro

L’analisi di Berlusconi: “Il centrodestra vince ma solo tutto unito”

Premier isolato adesso si traveste da tecnico (di Augusto Minzolini)

Sindrome Le Pen per il destra-destra in Lombardia

Ma Salvini ha problemi nelle città lombarde

Sorpasso del centrodestra: ha più comuni della sinistra

Messaggero

Sfida alla Ue, assedio a Conte

Rocca di Papa, scoppio in Comune per l’errore di tre operai fuggiti via

Il neo salva-Roma salva tutti ma addio al taglio dell’Irpef

La deriva “religiosa” della politica sui social (di Loris Zanatta)

Stretta sulle Ong e agenti sotto copertura la Lega porta in Consiglio il dl sicurezza bis

A Prato due cinesi in Consiglio comunale il più votato del Carroccio è nato in Romania

Dal Duce al Pci alla Lega testacoda Emilia-Romagna

Avvenire

Una vera ira di Dio: armi sì, persone no

No alle teorie gender, sì alle politiche di genere

Così il Belgio ha normalizzato l’eutanasia

Il Sudan rischia di diventare una nuova Libia

In 100 alla deriva da giorni. Nuovo scaricabarile in mare

Minacce al pm Patronaggio. Gip “smonta” intesa con Libia

Violenza su donne: crescono le richieste di aiuto

“Assalto dei pastori Fulani”: 95 le vittime

Rassegna stampa oggi | La Verità

“Nuova giustizia e giù le tasse o è meglio farla finita”

Tutti dicono di aver vinto ma il Pd esce a pezzi (di Maurizio Belpietro)

La caccia agli uteri si sposta in Africa

Libero

Salvini minaccia Conte e i grillini: “Basta con i no o mollo tutto”

Studino la storia i saputelli dell’esecutivo (di Vittorio Feltri)

L’isteria è una malattia e colpisce anche l’uomo

Il Foglio

L’Europa scopre che contro il machismo nazionalista esistono antidoti naturali. È tempo di una Zingaretta anche in Italia

Il problema gonfiato, intervista a Sabino Cassese

Rassegna stampa oggi | Stampa online

Bbc

Hungary tourist accident: Operation to raise capsized boat begins

The Guardian

US envoy decries lack of response from Islamic world to China’s attacks on Uighurs

Vatican launches guide to tackle ‘educational crisis’ on gender

Kim Jong-nam, half-brother of North Korean leader, ‘was a CIA informant’

Quartz

This is how much it costs to be smuggled over the US border

Buzzfeed

Facebook Turned Off Search Features Used To Catch War Criminals, Child Predators, And Other Bad Actors