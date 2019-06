I 10 codici pin più usati e più facili da rubare: c’è anche il tuo, non è vero?

Pin codice cellulare – Ammettiamolo, siamo sempre stati pigri nello scegliere le varie password che accompagnano la nostra quotidianità. Abbiamo usato combinazioni facili da ricordare, oppure non abbiamo mai modificato il codice Pin delle impostazioni iniziali.

Ecco niente di più sbagliato.

Secondo l’esperta americana di cybersecurity Tarah Wheeler, che ha un account Twitter molto seguito, il 26 per cento degli account viene violato usando uno di questi codici:

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

9999

3333

5555

6666

1122

1313

8888

4321

2001

1010

Pin codice cellulare | Ecco il tweet ufficiale dell’esperta statunitense di cybersecurity

C’è anche il tuo codice pin, non è vero? Forse è arrivato il momento di cambiare le nostre varie combinazioni e dare sfogo alla creatività, senza però esagerare.

Magari non abbiamo la comprovata esperienza del ministro giapponese per la sicurezza informatica che è famoso per non saper usare nemmeno una penna USB.

Un altro personaggio giapponese ci viene in aiuto per capire al meglio quello che sta accadendo negli ultimi anni. Infatti sembra vivere in un mondo pieno di Lupin III virtuali e, quindi, dobbiamo essere sì creativi, ma anche capaci di non dimenticare le varie combinazioni PIN usate nelle più svariate azioni di quotidiana utilità.

