Oroscopo di oggi 11 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 11 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 11 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 11 giugno 2019

In questa settimana avete tanti buoni propositi da realizzare. Dopo la partenza un po’ sofferta del lunedì, siete pronti ad affrontare al meglio la settimana.

Sul lavoro possibili discussioni con i colleghi: non dateci peso.

Amici del Toro, questa non è certo la vostra giornata migliore. Cercate di capire bene quello che volete dalla vostra vita.

Affrontate questo martedì 11 giugno mettendovi alla prova e senza paura a lanciarvi in nuovi progetti.

Oroscopo di oggi 11 giugno 2019 | Gemelli

L’estate è ormai arrivata e per il vostro segno si prevedono giornate davvero positive e bollenti.

Le vacanze però sono ancora lontane: l’oroscopo prevede qualche possibile intoppo lavorativo dell’ultimo momento.

Cari Cancro, in questa giornata le stelle vi sorridono. Approfittatene. Al top soprattutto l’amore.

Siete particolarmente felici anche perché con il partner va tutto a gonfie vele. Attenti però agli invidiosi che cercheranno di mettervi il bastone fra le ruote.

Cari Leone, giornata non certo facile quella di oggi 11 giugno per il vostro segno. Siete vogliosi di fare bene, ma alla prima difficoltà tendete a tirarvi indietro.

Un atteggiamento non da voi, che siete per natura dei guerrieri e dei combattenti: tirate fuori la grinta che vi contraddistingue.

Oroscopo di oggi 11 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, nel weekend avete avuto una discussione in famiglia che ancora non siete riusciti a risolvere.

Questo vi crea ansia e vi intristisce. Forse è il caso di affrontare la questione prima che sia troppo tardi.

Siete padroni del vostro destino secondo l’oroscopo di oggi 11 giugno. In particolare in amore va tutto a gonfie vele.

Il vostro partner pende letteralmente dalle vostre labbra, e questo vi darà grande stima in voi stessi. Attenti perché potrebbe non durare in eterno.

Cari Scorpione, una giornata all’insegna dell’agitazione quella di oggi 11 giugno. Dopo un weekend all’insegna del relax, non è facile tornare ai ritmi della routine settimanale.

Avete vari problemi da affrontare, specie con il partner. Parlatevi e cercateli di risolvere con diplomazia.

Oroscopo di oggi 11 giugno 2019 | Sagittario

La Luna in Venere vi aiuta ad affrontare qualche possibile incomprensione in amore. Vivete una serie di alti e bassi.

Vi siete stancati di queste continue montagne russe: parlatevi con il partner e chiaritevi.

Amici del Capricorno, siete uno dei segni fortunati di oggi secondo l’oroscopo. Approfittatene.

Dopo tanta fatica, finalmente raccogliete i frutti del vostro lavoro. Dovete ringraziare anche una persona cara per i suoi preziosi consigli.

Oggi per il vostro segno non è proprio la giornata migliore. Le stelle non sono dalla vostra parte.

In ambito sentimentale possibili scontri il partner: preferite il quieto vivere se non volete sopportare inutili litigi.

Amici dei Pesci l’oroscopo oggi vi vede insoddisfatti della vostra vita. State valutando se è il caso di cambiare strada.

Verificate se il vostro partner è disposto ad appoggiarvi in questo e se ne vale davvero la pena.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.