OROSCOPO DI DOMANI 12 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 12 giugno 2019:

Oroscopo di domani mercoledì 12 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Ariete, siamo a metà settimana e la vostra resistenza fisica è al minimo. Avete incassato troppi colpi, anche alimentari, e non riuscite a reggere il ritmo. L’estate con il suo caldo soffocante inizia a darvi qualche fastidio di troppo e le vacanze al mare sono troppo lontane per migliorarvi l’umore.

Per fortuna che a voi ci pensa il vostro partner, seppur con qualche manicaretto grassi free.

Cari amici del Toro, giornata all’insegna del successo per voi che avete sudato sette camice da gennaio e finalmente potete raccogliere i frutti del vostro operato. Non tutti saranno d’accordo, qualche bocca invidiosa proverà a intaccare il vostro entusiasmo, ma siate forti e non lasciatevi rubare questo momento prezioso dalle mani. Fermo restando che bisogna comunque rimanere con i piedi per terra.

Oroscopo di domani 12 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giornata di pigrizia. Il caldo non vi aiuta a mantenere i nervi saldi, avvertite una spossatezza che non va via neanche con la vitamina B. Come fare? Investite il vostro tempo in un obiettivo a breve/medio termine, vedrete che riscuotere il successo sperato vi porterà qualche gioia nonostante il caldo insopportabile.

Quelli nati sotto il segno del Cancro nella giornata di domani dovranno affrontare una durissima prova: munitevi di pazienza cari amici, perché il vostro partner la metterà a dura prova. Poco contano le vostre giustificazioni, se il vostro partner ha deciso di attaccar briga è perché è convinto di avere ragione e non saranno certo le vostre scuse a farlo desistere. Non metteteci sopra il carico da 100, lasciate sfumare e cuocere a fuoco lento.

Cari Leone, che chioma arruffata! Domani sarà una giornata impegnativa su tutti i fronti: lavorativi, sentimentali e famigliari. Non ve ne andrà bene una e il vostro nervosismo potrebbe intaccare anche l’unica cosa buona della vostra giornata. Sarà difficile mantenere la calma, ma non impossibile.

Oroscopo di domani 12 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, troppe ambizioni potrebbero nuocere al vostro cervello. Non caricatevi di ulteriore stress e cercate di ragionare con lucidità. Va bene puntare a un obiettivo, ma gestirne dieci per volta potrebbe essere rischioso se dalla vostra parte non avete la predisposizione a incassare i colpi.

Giornata turbolenta quella di domani per la Bilancia. Non ne potete più di ascoltare le stesse storie, la vostra storia d’amore potrebbe essere giunta a un punto saturo e state mettendo in dubbio anche i vostri sentimenti. Anziché attaccar briga, potrebbe servire sedersi a tavola e parlare a quattrocchi con la persona amata.

Cari Scorpione, cosa sono quelle occhiaie? Non riuscite a dormire? Un po’ colpa delle zanzare, un po’ colpa dei cattivi pensieri. Avvertite un certo fastidio alla bocca dello stomaco, e non per via della cena pesante, ma perché una discussione vi è rimasta indigesta.

Avvertite persino un guizzo di senso di colpa, non sarà il caso di parlare con chi di dovere?

Oroscopo di domani 12 giugno 2019 | Sagittario

Il Sagittario dovrà capire da che parte della bilancia vuole pendere. Non potete tenere due piedi in una scarpa, talvolta bisogna decidere e anche in fretta. La vostra vita sentimentale è più complicata del previsto, siete tormentati dall’idea di quello che poteva essere e di quello che invece è stato. Basta tergiversare, prendete una decisione.

Il Capricorno vivrà una giornata di grattacapi. A lavoro tira brutta aria, sarà che nessuno ha voglia di far niente e in pochi potranno godersi davvero l’estate (al mare, lontani dalla scrivania dell’ufficio) e sarà che vi angoscia l’idea di dover aspettare ancora tanto per riposarvi come si deve. Non sfoggiate quel musetto triste, “non può piovere per sempre”.

Cari Acquario, giornata meravigliosa per voi. Finalmente avete ricevuto una grande notizia che vi ha fatto balzare dal letto questa mattina e avete l’impressione di essere invincibili. Certo, non come Superman (perché abbiamo visto che fine ha fatto Clark Kent nella Justice League) ma avete forse le stesse grandi debolezze. Anziché esporvi così tanto, volate basso e ragionate prima di agire.

Cari Pesci, giornata moderatamente piacevole quella di domani per voi che amate la pace e la tranquillità, soprattutto nella vita di coppia. Qualche scossone professionale potrebbe alterare il vostro stato d’animo, ma non dategliela vinta. È una giornata troppo bella per vedersela rovinare così da qualche intoppo di lavoro.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 12 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

