Oroscopo Branko 11 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 11 GIUGNO 2019 – Anche per oggi l’astrologo Branko ha preparato il suo oroscopo, come sempre riportato da testate naizonali come “il Messaggero”.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi ? Amore, lavoro, fortuna, salute? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 11 giugno 2019.

Oroscopo: cosa dicono gli astri per la giornata di martedì 11 giugno 2019

Oroscopo Branko 11 giugno 2019 | Previsioni

Ariete

Cercate di non cedere all’impulsività, non sempre rapportarsi con gli altri è facile e cedere al nervosismo è un errore comune. La Luna in opposizione al vostro segno contribuirà a creare quest’atmosfera tossica, non vi perdete in critiche e perbenismi, piuttosto focalizzatevi su quello che per voi è importante.

La Luna quest’oggi sarà preziosa e vi darà una grande mano in campo professionale, insieme al Sole e Saturno. Non potrete sbagliare i vostri obiettivi futuri perché avrete la mente piuttosto chiara a riguardo.

Oroscopo Branko 11 giugno 2019 | Gemelli

Aleggia un po’ di confusione nella giornata di oggi. Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko avrete un po’ di nubi nella vostra testa e non vi saranno ben chiare alcune dinamiche relative al lavoro e anche alla vita personale. Cercate di lavorare a contatto con le persone che conoscete bene e di tenere alla larga gli inganni.

Crisi in arrivo nei rapporti interpersonali, ma durerà poco finché la Luna è in Bilancia. Non è facile ragionare quando la Luna vi è contro, è facile cadere nel dubbio ma non lasciatevi trascinare verso il fondo. Avvertite una punta maggiore di stress anche nel campo lavorativo.