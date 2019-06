Massimo Giletti fidanzata | Rai | Vacanza | La 7 | Urbano Cairo

Massimo Giletti fidanzata – Con i fiori in mano non l’avevamo mai visto. Siamo riusciti a “pizzicarlo” in un caldissimo pomeriggio romano. Massimo Giletti, outfit causal con giacc blu a e t-shirt bianca d’ordinanza, si aggira per le strade della Capitale alla ricerca del suo scooter. In mano ha un grande mazzo di fiori. Il conduttore di Non è l’arena, in onda su La 7 da due stagione, sembra che si stia dirigendo ad un appuntamento romantico? E il gossip s’infiamma.

Massimo Giletti fidanzata | Scapolo d’oro?

Definito da molti “scapolo d’oro”, il super conduttore non ha mai sbandierato ai quattro venti la sua vita privata. Niente social, niente foto in vacanza (tra l’altro blindate e senza paparazzi al seguito).

Una relazione finita sui giornali alcuni anni fa con la modella Angela Tuccia (che tra l’altro ha presentato di recente un libro dove c’era pure lui tra i super ospiti). Giletti sarà per caso diretto da lei con quei fiori ? Mistero. Il giornalista e la Tuccia si sono conosciuti anni fa in occasione di un evento di moda ad Avellino ed hanno da subito capito che c’era feeling. La loro relazione è andata avanti per un po’ di tempo senza il rumore dei flash dei paparazzi. Pochi scatti. Tanta discrezione.

A giudicare dal sorriso stampato in volto, il super conduttore – con il casco in testa che ricorda quello usato per i suoi reportage in Afganistan – appare molto rilassato. Ed un po’ abbronzato. Eppure non si è concesso pause durante la stagione tv appena finita. E’ andato molto bene il ciclo di puntate del suo talk domenicale (che ha segnato un aumento degli ascolti considerevoli nella Rete di Urbano Cairo). Prima di pensare al futuro professionale, Massimo ha deciso di staccare la spina. Pare che stamattina sia partito per una vacanza in Marocco. Con partner al seguito? Mistero.

Massimo Giletti fidanzata | Le trattative aperte

Sullo sfondo di questa vacanza lampo ci sono le trattative in corso per la prossima stagione televisiva. Di sicuro c’è quella con Cairo, che mesi fa è venuto appositamente a Roma per cenare con Giletti in uno dei ristoranti più famosi della Capitale. Poi ci sarebbero le avances di Mamma Rai. E non solo. Spunterebbero altre due Reti interessate a lui: Discovery e Mediaset (in quest’ultimo caso non è una novità, visto che qualche anno fa pare che Giletti abbia incontrato a pranzo Giorgio Restretti – uno dei dirigenti del Biscione – e Maria De Filippi).

Massimo Giletti fidanzata | Spuntano altre due Reti televisive

Giletti strizzerà definitivamente l’occhio al suo attuale editore Urbano Cairo? La trattativa professionale può attendere. Almeno fino al 20 giugno. Un brusco stop, che sarebbe dettato dalla volontà di ritemprarsi. Il diretto interessato non parla. Silenzio assoluto. Stacca la spina dopo i successi di una stagione televisiva che ha portato il suo gioiellino (Non è l’arena) a laurearsi come il programma più visto de La 7. Eppure soltanto qualche giorno fa, alla festa di compleanno di Urbano Cairo a Milano, Giletti è stato l’unico invitato sul palco a parlare. Il patron della tv lo ha stuzzicato sul suo futuro professionale, ma lui con disinvoltura ha tuonato così: “Mi appello al quinto emendamento”. In altra parole: “Non parlo”. Per adesso. Tra pochi giorni, dopo la vacanza lampo in Marocco, Giletti svelerà la sua decisione. Ma pare che possa decidere di “sposare in seconde nozze” La 7. Insomma, come dice il proverbio: “Se son rose fioriranno”.