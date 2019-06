Chi è Martina Nasoni, la vincitrice del Grande Fratello 2019 che ha ispirato Irama

Martina Nasoni | Vincitrice Grande Fratello 2019 | Irama | Instagram | GF | Ragazza con il cuore di latta

MARTINA NASONI VINCITRICE GRANDE FRATELLO 2019 – Nella serata di lunedì 10 giugno 2019 si è conclusa l’edizione 2019 – la numero 16 in assoluto – del Grande Fratello, condotto quest’anno da una scatenata Barbara D’Urso, con la partecipazione in qualità di opinionisti di Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Nel corso dell’ultima, emozionante puntata, il pubblico da casa ha scoperto (e votato) il concorrente vincitore del reality show. Alla fine, è stata premiata Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 2019.

Il riassunto della Finale del GF 2019

I concorrenti del Grande Fratello 2019

Per lei, la “piccola” della casa (Martina ha solo 21 anni), è stata quindi un’ottima serata, condita con la notizia della vittoria del montepremi finale di 100mila euro.

MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 pic.twitter.com/K2lETchG6B — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019



Ma chi è Martina Nasoni? Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Martina Nasoni

Martina è nata a Terni nel 1998. A soli 21 anni, quindi, ha raggiunto una grande notorietà televisiva grazie alla partecipazione al Grande Fratello 2019.

Fin da piccola, ha dichiarato la ragazza, sogna di far parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Le piace cantare e recitare, ma soprattutto ama i tatuaggi. Per questo motivo sta frequentando anche un corso da tatuatrice.

Prima di entrare nella Casa aveva già un discreto seguito, dal momento che è nota per essere stata la musa ispiratrice di Irama e della sua canzone “La ragazza con il cuore di latta“, che il cantante ex Amici ha portato a Sanremo 2019.

Diplomatasi al liceo Artistico, negli anni successivi ha lavorato come modella e indossatrice. Nel 2016, inoltre, ha partecipato a Miss Italia dopo aver vinto Miss Umbria, arrivando fino alla semifinale.

Martina Nasoni | Irama | La ragazza con il cuore di latta

Quando è entrata al Grande Fratello, infatti, Martina ha raccontato agli altri concorrenti e a tutta Italia di soffrire di un disturbo cardiaco congenito, che ha preso dalla madre. A causa di questo problema al cuore, la ragazza ha infatti un pacemaker.

È proprio questa sua caratteristica, che però come lei stessa ha dichiarato non la frena dal vivere una vita al massimo combattendo contro i propri limiti, ad aver ispirato Irama nello scrivere il testo del suo successo radiofonico.

“Ci siamo conosciuti quest’estate – ha raccontato Martina Nasoni a proposito di Irama – e io gli ho raccontato un po’ di cose mie. Lui ha pensato bene di farci una canzone. Ovviamente nel testo ci sono anche cose che non ho vissuto, per fortuna”.

Martina Nasoni | Vita privata

Martina Nasoni al momento di entrare nella Casa era single. Nel corso delle settimane passate al Grande Fratello, però, la ragazza si è distinta per una particolare simpatia emersa tra lei e Daniele Dal Moro. Una simpatia che, tuttavia e nonostante il “pressing” di lei, non si è tramutata in niente di più serio.

È stata anche questo suo essere focosa e senza peli sulla lingua a renderla molto simpatica agli occhi degli italiani. È rimasto nella storia, infatti, uno dei suoi sfoghi più divertenti: “Cardiopatica, sfigata in amore e pure una deficiente: mi dovete far vincere per forza”, ha esclamato un giorno nella Casa.



Martina Nasoni | Social | Instagram

Come già anticipato, Martina Nasoni ha un buon successo sui social network, soprattutto su Instagram, dove la sua partecipazione alla Casa ha fatto lievitare i follower – ad oggi – fino a superare quota 70mila.