LA LUCE SUGLI OCEANI TRAMA – Un film emozionante e pieno di pathos, che appassionerà tutti gli amanti delle pellicole melodrammatiche. Stiamo parlando del film La luce sugli oceani, stasera 11 giugno 2019 in prima tv su Canale 5. Il film del 2016 è diretto da Derek Cianfrance. Nel cast attori tra i più amati come Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz. Ma qual è la trama de La luce sugli oceani, il film stasera in tv su Canale 5? Di cosa parla? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La luce sugli oceani trama | Di cosa parla il film

La pellicola del 2016 è ambientata nel 1918, subito dopo la fine della terribile Grande guerra. Protagonista è Tom Sherbourne (Michael Fassbender), un ex soldato. L’uomo va a vivere nella piccola isola australiana di Janus Rok, per fare il guardiano del faro.

In quel posto lontano da tutti conosce la bella Isabel Graysmark. I due si innamorano e decidono di sposarsi. Purtroppo però Tom e Isabel non riescono ad avere de bambini: per due volte infatti la donna ha degli aborti spontanei.

Un giorno sull’isola arriva una barca alla deriva: all’interno ci sono un uomo e una bambina. Isabel vuole a tutti i costi tenere la piccola; Tom, dopo un momento iniziale di diffidenza, accetta. Lucy, così decidono di chiamarla, resterà con loro per tre anni.

Il cast del film La luce sugli oceani

Arriva il momento dell battesimo della bambina. Tom, il protagonista del film La luce sugli oceani, vede una donna piangere su una lapide con i nomi del marito e della loro figlioletta, morti in un naufragio. Capisce quindi che quella è la mamma naturale di Lucy.

A questo punto l’uomo decide di scriverle una lettera anonima per rassicurare la mamma che sua figlia è viva. Dopo qualche anno viene a galla la verità e la piccola Lucy viene strappata via dalle cure della sua famiglia adottiva. Un episodio che allontanerà Tom e Isabel.

Nel 1950, prima di morire, Isabel scriverà una lettera alla sua Lucy per fare i conti definitivamente con il passato.

La luce sugli oceani trama | Trailer

Ecco il trailer del film La luce sugli oceani, in tv stasera martedì 11 giugno su Canale 5 in prima serata.

