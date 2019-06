La luce sugli oceani film | Trama | Cast | Streaming | Canale 5 | Stasera | 11 giugno 2019

LA LUCE SUGLI OCEANI FILM – Stasera, martedì 11 giugno, va in onda su Canale 5 il film La Luce sugli oceani, pellicola del 2016 diretta da Derek Cianfrance, con Michael Fassbender, Alicia Vikander e Rachel Weisz. Un film che rappresenta la trasposizione cinematografica del romanzo La luce sugli oceani, debutto letterario di Stedman, pubblicato nel 2012. Ma qual è la trama del film La luce sugli oceani, stasera in tv su Canale 5? Il cast, il trailer e le curiosità? Ecco tutte le anticipazioni e tutto quello che c’è da sapere.

La luce sugli oceani film | Trama

Protagonista del film stasera su Canale 5 è Tom Sherbourne, un ex soldato reduce dalla Prima guerra mondiale. La pellicola è infatti ambientata nel 1918. L’uomo, stravolto dall’esperienza della guerra, accetta di prendere l’incarico di guardiano del faro a Janus Rok, un’isola australiana.

È proprio lì che conosce Isabel Graysmark, una ragazza della zona. I due si innamorano, decidono di sposarsi e di andare a vivere insieme sull’isola. La donna però ha due aborti spontanei e non riesce quindi a dare al marito il tanto desiderato figlio.

Improvvisamente sull’isola arriva una piccola barca a remi alla deriva: all’interno ci sono un uomo e una neonata. Isabel convince il marito a non denunciare l’accaduto e di tenere per sé quella bambina, soddisfacendo così in qualche modo il loro desiderio di diventare genitori.

Tom Sherbourne inizialmente è molto diffidente e non vorrebbe accettare. Alla fine si lascia convincere e i due tengono con sé la bambina arrivata quasi dal nulla. I due sposi accudiscono la bambina per tre anni come fosse la loro e la chiamano Lucy.

Arriva il momento del battesimo di Lucy. In quell’occasione Tom vede una donna, Hannah Roenfeldt, piangere davanti a una tomba che commemora il marito e la loro figlia Grace morti in mare. Inoltre il giorno della morte riportato sulla lapida è antecedente al loro ritrovamento della barca alla deriva con dentro proprio un uomo e una bambina.

La trama completa de La luce sugli oceani

Tom, il protagonista del film La luce sugli oceani, capisce inequivocabilmente che quella donna che si dispera davanti a una lapide è la vera madre della loro piccola Lucy. A questo punto l’uomo decide di scriverle una lettera anonima per rassicurare la mamma che sua figlia è viva.

Passa qualche anno e Tom, in preda ai sensi di colpa, decide di scrivere un’altra lettera ad Hannah, la madre biologica della loro Lucy, inviandole un sonaglio ritrovato sulla barca. Un collega però lo scopre e lo denuncia.

Per difendere la moglie, Tom si addossa tutte le colpe. A quel punto la bambina viene tolta ai due genitori adottivi e per questo Isabel prova un grande risentimento nei confronti del marito. Alla fine, dopo varie peripezia, Tom e Isabel si ritrovano.

Arriviamo al 1950: Isabel Muore, ma prima di spirare scrive una toccante lettera a Lucy-Grace per chiudere con il passato.

La luce sugli oceani film | Cast

Nel cast del film La Luce sugli oceani tanti attori molto conosciuti e amati dal pubblico. Il film, stasera 11 giugno 2019 in tv su Canale 5, è una pellicola del 2016 diretta da Derek Cianfrance.

Il protagonista, Tom Sherbourne, è interpretato da Michael Fassbender. 42 anni, per metà tedesco e per metà nordirlandese, è un attore molto amato soprattutto dal pubblico femminile. Il suo primo grande successo risale al 2008 con il film Hunger di Steve McQueen sullo sciopero della fame in carcere dell’attivista politico nordirlandese Bobby Sands.

Tra i suoi altri film di grande successo ricordiamo anche Bastardi senza gloria e Jane Eyre del 2011, quando interpreta il ruolo del tenebroso Edward Rochester.

Gli appassionati della saga Marvel degli X-Men lo ricordano per il ruolo di Magneto giovane in X-Men: L’inizio. Interpreterà nuovamente il personaggio in X-Men: Giorni di un futuro passato (2014) e in X-Men: Apocalypse.

Il cast di La luce sugli oceani

L’altra protagonista del film La luce sugli oceani è Alicia Vikander, nei panni di Isabel. 30 anni, di origine svedese, ha iniziato a recitare già da ragazza. Il primo successo in patria arriva con la serie tv Andra Avenyn, andata in onda dal 2007 al 2008. L’anno successivo arriva anche il debutto cinematografico quando è la protagonista di Pure.

Nel 2015 inizia una relazione sentimentale proprio con Michael Fassbender, che li ha portati fino al matrimonio. Tra gli ultimi film che l’hanno vista protagonista ricordiamo Ex Machina di Alex Garland, nel quale interpreta il ruolo dell’intelligenza artificiale Ava, e Operazione U.N.C.L.E.

La luce sugli oceani film | Trailer

Ecco il trailer del film La luce sugli oceani, in tv oggi martedì 11 giugno su Canale 5 in prima serata.

La luce sugli oceani film | Curiosità

Le riprese sono iniziate nel settembre 2014 e si sono svolte principalmente tra Australia e Nuova Zelanda. Poi si sono spostate a Stanley, in Tasmania. Il film è uscito nelle sale nel 2016, in Italia a marzo 2017.

Michael Fassbender e Alicia Vikander, i due protagonisti de La Luce sugli oceani, che interpretano il ruolo di Tom e Isabel, sono marito e moglie anche nella vita.

La luce sugli oceani film | Streaming

Dove vedere La luce sugli oceani? Su Canale 5, ovviamente. La rete ammiraglia di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 anche al tasto 105.

Se invece volete seguire La luce sugli oceani in streaming tramite smartphone, tablet e pc potete farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuita degli utenti il propri contenuti.

La luce sugli oceani vi attende martedì 11 giugno 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.

