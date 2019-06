La luce sugli oceani cast | Film | Attori | Trailer | Michael Fassbender | Alicia Vikander | Rachel Weisz

LA LUCE SUGLI OCEANI CAST – Tanti gli attori di grande successo che fanno parte del cast di La luce sugli oceani, il film diretto da Derek Cianfrance e trasmesso stasera in tv in prima serata su Canale 5. Tra questi sicuramente Michael Fassbender e Alicia Vikander, nel ruolo di protagonisti.

Tutto quello che c’è da sapere su La luce sugli oceani

La pellicola del 2016 racconta le avventure, a tratti drammatiche di Tom, un ex soldato reduce dalla Grande guerra. Il film è ambientato infatti nel 1918. L’uomo decide di andare a vivere su un’isolotto dell’Australia, dove incontra l’amore della sua vita, Isabel.

I due si sposano ma non riescono ad avere figli. Un giorno, però, sull’isola arriva una barca abbandonata, all’interno della quale c’è una bambina abbandonata. I due sposi decidono di prendersene cura di fatto adottandola. Qualche tempo dopo però incontrano la madre biologica, che sconvolgerà l’equilibrio che avevano trovato.

Ma qual è il cast de La Luce sugli oceani? Quali gli attori? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La trama completa di La luce sugli oceani

La luce sugli oceani cast | Film | Attori

Il protagonista del film stasera martedì 11 giugno in tv su Canale 5 è Michael Fassbender. 42 anni, metà tedesco e metà nordirlandese, è un attore molto amato soprattutto dal pubblico femminile. Il suo primo successo risale al 2008 con il film Hunger di Steve McQueen che trattava dello sciopero della fame in carcere dell’attivista politico Bobby Sands.

Tra i suoi altri film più famosi ricordiamo anche Bastardi senza gloria e Jane Eyre del 2011, in cui interpreta il ruolo del tenebroso Edward Rochester.

Gli appassionati della saga Marvel degli X-Men lo ricordano per il ruolo di Magneto giovane in X-Men: L’inizio. Continua ad interpretare nuovamente il personaggio in X-Men: Giorni di un futuro passato (2014) e in X-Men: Apocalypse.

L’altra protagonista del film La luce sugli oceani è Alicia Vikander, che veste i panni di Isabel. 30 anni, di origine svedese, ha iniziato a recitare già da ragazza. Il primo successo in patria arriva con la serie tv Andra Avenyn, andata in onda dal 2007 al 2008. L’anno successivo arriva anche il suo debutto cinematografico con Pure, di cui è la protagonista.

Nel 2015 inizia una relazione sentimentale proprio con Michael Fassbender, che li ha portati fino al matrimonio. I due infatti sono una coppia anche nella vita reale. Tra gli ultimi film che l’hanno vista protagonista ricordiamo Ex Machina di Alex Garland, nel quale interpreta il ruolo dell’intelligenza artificiale Ava, e Operazione U.N.C.L.E.

Dove vedere La luce sugli oceani in streaming

La luce sugli oceani cast | Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film La luce sugli oceani.

