Italia Bosnia streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

ITALIA BOSNIA STREAMING TV – Oggi, martedì 11 giugno 2019, alle ore 20,45 l’Italia di Roberto Mancini affronta la Bosnia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2020.

LA NOSTRA DIRETTA DI ITALIA BOSNIA

QUALIFICAZIONI EURO 2020, IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Dove vedere Italia Bosnia in tv? E in live streaming? Rai 1? Sky Sport? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Italia Bosnia streaming live | Dove vedere la partita in tv

Il match di qualificazione tra Italia e Bosnia di martedì 11 giugno 2019 sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1. Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori.

Rai 1 è visibile al tasto 1 del telecomando sul digitale terrestre, ma anche con la qualità dell’HD sul canale 501. Sul satellite, Grecia Italia è visibile sulla piattaforma Tivusat e per gli abbonati Sky al tasto 101 del decoder.

Il calcio d’inizio di Italia Bosnia è previsto alle ore 20.45.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

IL REGOLAMENTO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Italia Bosnia streaming live | Dove vederla in streaming

Per chi non fosse a casa, Rai 1 è visibile anche in diretta streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay, disponibile per pc, smartphone e tablet. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi: registrarsi (mail o social), cliccare su dirette (vedi menù a tendina sulla sinistra) e poi su Rai 1.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DI QUALIFICAZIONE A EURO 2020

Ma non finisce qui. Ci sono tanti altri siti che potrebbero trasmettere la gara in diretta. Ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020

Italia Bosnia diretta live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni dell’Italia e della Bosnia? Mancini sarà costretto a rinunciare a Biraghi per infortunio. Sulla destra in difesa ballottaggio aperto tra Mancini e De Sciglio, con il primo favorito. Sulla sinistra agirà Emerson Palmieri, mentre la coppia centrale sarà formata da Bonucci e Chiellini.

ITALIA (4-3-3): Sirigu, Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Jorginho, Barella, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne

All: Mancini

LA NOSTRA DIRETTA DI ITALIA BOSNIA

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Duljevic

All: Prosinecki

Italia Bosnia streaming live | Le parole del ct Roberto Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Bosnia: “Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso. Avremmo potuto impostare un gioco di attesa, come fra l’altro è più o meno sempre stato nella storia dell’Italia, mi piace però proporre un calcio piacevole, spettacolare, che diverta la gente”.

“Italia uscita dal tunnel? Ma non ho mai avuto dubbi, l’Italia è sempre stata terra di bravi giocatori. Era solo questione di tempo, andavano individuati con attenzione e aspettati con un pizzico di pazienza. Sono felice di questa squadra e mi stimola da morire rappresentare il mio Paese. Qualificazione a un passo? Contro la Bosnia servirà più del 100 per cento. Pjanic e Dzeko sono giocatori di livello mondiale e mi aspetto un’avversaria molto diversa da quella che ha perso in Finlandia. Non saremo sicuramente presuntuosi: la sconfitta della Francia in Turchia deve insegnarci che in questa fase non esistono gare semplici”.

“Ci mancano un po’ i gol degli attaccanti, ma prima o poi arriveranno. Perché così è un po’ anormale. A me va bene giocare bene prima di tutto. Perché poi quando si gioca bene, si gioca in attacco e si segna. Non importa chi segna. Dobbiamo esprimere un buol calcio ed è quello che stiamo cercando di fare. In una squadra però i gol dei centravanti diventano decisivi nelle partite importanti. Belotti ad Atene ad esempio ha fatto un grande lavoro, fornendo anche l’assist. Non ha segnato, ma ha fatto una gran partita. Comunque poi arriveranno i gol dei centravanti, perché sono giocatori bravi”.

LA NOSTRA DIRETTA DI ITALIA BOSNIA

Italia Bosnia streaming live | I convocati di Mancini

I convocati di Roberto Mancini per la sfida contro la Bosnia? Ecco la lista completa:

Portieri: Cragno (Cagliari), Gollini (Atalanta); Sirigu (Torino), Mirante (Roma);

Difensori: Acerbi (Lazio), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Roma), Izzo (Torino), Mancini (Atalanta), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Barella (Cagliari), Bernardeschi (Juventus), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Sensi (Sassuolo), Verratti (Paris Saint Germain), Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Belotti (Torino), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Juventus), Pavoletti (Cagliari), Politano (Inter), Quagliarella (Sampdoria).

Italia Bosnia streaming live | La classifica del girone J | Qualificazioni Euro 2020

Qual è la classifica del gruppo J? Eccola nel dettaglio:

Italia 9

Finlandia 6

Grecia 4

Bosnia 4

Armenia 3

Liechtenstein 0

LA NOSTRA DIRETTA DI ITALIA BOSNIA

Italia Bosnia streaming live | Le quote | Scommesse

La favorita per la vittoria finale, sulla carta, è l’Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini, dati in ottima forma, sono quotati a 1.36. A 5.50 il pareggio. A 12 la vittoria della Bosnia di Dzeko e Pjanic. Previsioni giuste? Alle ore 20,45 le prime risposte.