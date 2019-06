Italia Bosnia diretta live | Formazioni | Risultato | Qualificazioni Euro 2020 | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ITALIA BOSNIA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Italia e Bosnia, gara valida per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2o20, in programma oggi, martedì 11 giugno 2019, alle ore 20,30.

ITALIA BOSNIA DIRETTA LIVE

Italia Bosnia | Pre partita

Oggi, 11 giugno 2019, alle ore 20,30 si gioca a Torino (Allianz Stadium) Italia-Bosnia: gli azzurri, attualmente a punteggio pieno e con la porta inviolata dopo le prime tre partite di qualificazione a Euro 2020, vogliono rafforzare il primato e distanziare il terzo posto, dato che andranno alla rassegna continentale le prime due di ciascun raggruppamento. TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale in questo articolo

Italia Bosnia diretta live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni dell’Italia e della Bosnia? Mancini dovrebbe puntare ancora una volta sul 4-3-3. In porta Sirigu. Linea difensiva a quattro composta da Mancini, Bonucci, Chiellini ed Emerson. A centrocampo Jorginho con Barella e Verratti. Davanti spazio al tridente Bernardeschi-Belotti-Insigne.

Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

ITALIA (4-3-3):Sirigu, Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Jorginho, Barella, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Insigne

All: Mancini

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Bicakcic, Sunjic, Zukanovic, Civic; Gojak, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Duljevic

All: Prosinecki

Italia Bosnia diretta live | Le parole del ct Roberto Mancini | Qualificazioni Euro 2020

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Bosnia, sfida per la quale sono stati venduti 26.000 biglietti (capienza 33mila), e si pensa di arrivare almeno a 30mila.

“Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso – ha detto il ct -. Avremmo potuto impostare un gioco di attesa, come fra l’altro è più o meno sempre stato nella storia dell’Italia, mi piace però proporre un calcio piacevole, spettacolare, che diverta la gente”.

“Sono stato un attaccante e ho sempre preferito un calcio offensivo. Certo, oggi ho anche la fortuna di poter gestire calciatori bravi, molto tecnici”.

“Italia uscita dal tunnel? Ma non ho mai avuto dubbi, l’Italia è sempre stata terra di bravi giocatori. Era solo questione di tempo, andavano individuati con attenzione e aspettati con un pizzico di pazienza. Sono felice di questa squadra e mi stimola da morire rappresentare il mio Paese. Qualificazione a un passo? Contro la Bosnia servirà più del 100 per cento. Pjanic e Dzeko sono giocatori di livello mondiale e mi aspetto un’avversaria molto diversa da quella che ha perso in Finlandia. Non saremo sicuramente presuntuosi: la sconfitta della Francia in Turchia deve insegnarci che in questa fase non esistono gare semplici”.

“Ci mancano un po’ i gol degli attaccanti, ma prima o poi arriveranno. Perché così è un po’ anormale. A me va bene giocare bene prima di tutto. Perché poi quando si gioca bene, si gioca in attacco e si segna. Non importa chi segna. Dobbiamo esprimere un buol calcio ed è quello che stiamo cercando di fare. In una squadra però i gol dei centravanti diventano decisivi nelle partite importanti. Belotti ad Atene ad esempio ha fatto un grande lavoro, fornendo anche l’assist. Non ha segnato, ma ha fatto una gran partita. Comunque poi arriveranno i gol dei centravanti, perché sono giocatori bravi”.

“Il ritorno di Conte e Sarri in Serie A? I tecnici italiani sono i migliori in assoluto, la scuola di Coverciano è una garanzia. E’ un bene per i club, per il campionato a pure per la Nazionale. E speriamo, in generale, che ai nostri giovani venga garantito uno spazio adeguato”.

“Dove giocherei in questa Nazionale? Al centro dell’attacco, ruolo perfetto per me…”.

Italia Bosnia diretta live | La classifica del girone J | Qualificazioni Euro 2020

L’Italia guida il gruppo J di qualificazione a Euro 2020 con 9 punti. Alle sue spalle la Finlandia a 6 e poi Grecia e Bosnia a 4. A 3 punti l’Armenia. Fuori dai giochi il Liechtenstein fermo a zero. Ecco la classifica:

Italia 9

Finlandia 6

Grecia 4

Bosnia 4

Armenia 3

Liechtenstein 0

Italia Bosnia diretta live | Precedenti e statistiche

Ecco alcuni precedenti e statistiche sulla sfida tra Italia e Bosnia:

Un solo precedente tra Italia e Bosnia: un’amichevole persa 1-2 dagli azzurri a Sarajevo nel novembre 1996

Escludendo le amichevoli, l’Italia non perde in casa da 49 partite consecutive (dalla sconfitta con la Danimarca nelle qualificazioni a EURO 2000) – da allora 38 successi e 11 pareggi.

L’Italia è imbattuta a Torino dal maggio 1955 (0-4 Yugoslavia): da allora per gli azzurri 14 successi e sette pareggi

L’Italia ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite della gestione Mancini:

L’Italia ha realizzato sette gol nei primi tempi delle ultime due partite: una rete in più che nelle prime frazioni delle precedenti 20 gare disputate.

L’Italia ha un possesso palla medio del 68 per cento in queste prime tre gare di qualificazione, inferiore solo a quello di Spagna, Inghilterra e Francia: nelle qualificazioni al Mondiale 2018 il possesso medio azzurro si attestava al 59 per cento.

Verratti è il giocatore che ha collezionato più passaggi riusciti nelle prime tre giornate di queste qualificazioni ad Euro 2020 (309), quarto in questa classifica Jorginho con 273.

Italia Bosnia diretta live streaming: dove vederla | Qualificazioni Euro 2020

Italia Bosnia verrà trasmessa in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 1, canale 1 e 501 (HD) del vostro telecomando. La sfida sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay.it.