Orfana, viveva con 40 euro a settimana: Irina Shayk e la sua commovente storia di riscatto

Irina Shayk – Il nome Irina Valer’evna Šajchlislamova può apparire come sconosciuto, quello invece di Irina Shayk è, invece, sicuramente più noto. Eppure si tratta della stessa persona.

Dietro al cambio di nome c’è sicuramente anche un cambio di vita: quello che non tutti sanno, infatti, è che la celebre top model russa al centro dei rumors per la rottura con il compagno Bradley Cooper, ha mosso i primi passi in un mondo totalmente diverso da quello in cui si trova adesso.

Irina Shayk e Cristiano Ronaldo

In una vecchia intervista rilasciata per Esquire, ai tempi della lunga relazione con Cristiano Ronaldo, la super top model ha svelato quello che si cela dietro al suo volto patinato prestato alle copertine più importanti del pianeta.

La modella e il calciatore hanno avuto una relazione durata cinque anni (dal 2010 al 2015) tra alti e bassi. Al suo fianco Irina si “sentiva insicura” a fianco di Cristiano Ronaldo.

Il motivo della rottura con il campione portoghese pare siano stati i numerosi tradimenti di Ronaldo. “Si è detto e scritto molto sulla nostra storia, ma la realtà è che Cristiano mi ha tradito con decine di donne. Questo è il motivo della nostra separazione”.

Irina Shayk l’infanzia e la famiglia

Irina Shayk ha vissuto a “Yemanzhelinsk, un piccolo paese minerario della Russia che non è possibile trovare in nessuna mappa. Non c’è nulla lì, a parte miniere di carbone“.

Ed è proprio la miniera il baricentro di casa Shayk: il padre era un minatore che, purtroppo, ha lasciato Irina orfana all’età di 14 anni.

Sola insieme alla madre insegnante di musica, la top model russa è riuscita ad andare avanti grazie agli sforzi della sua famiglia, impegnata anche in lavori molto umili.

La madre, per mantenere Irina e la sorella, non ha esitato a svolgere anche più lavori tra cui la contadina.

“Pensando a dove sono arrivata oggi, i ricordi del passato mi fanno capire che tutti gli sforzi fatti fin ora sono stati delle conquiste. Questo mi fa apprezzare maggiormente ogni cosa in più che la vita mi regala”, ha dichiarato sempre a Esquire.

Irina Shayk carriera

All’inizio il suo sogno nel cassetto era quello di diventare giornalista, ma quello che bramava di più era “lasciare la mia città natale”.

Così, insieme alla sorella, si spostano in una città più grande e lì, mentre entrambe studiano in una scuola di estetica, la bellissima ventenne Irina viene notata da una vicina agenzia di modelle.

Una storia degna delle più grandi favole moderne: dopo aver partecipato ed aver vinto numerosi concorsi di bellezza in Russia, vola direttamente a Parigi.

Un inizio difficile quello parigino, dove la giovane Irina non conosce la lingua e viveva con 40 euro alla settimana. “Nonostante le difficoltà iniziali, ricordo quel periodo come felice”, ha inoltre dichiarato.

Dopo Parigi si è trasferita a Milano, poi a Londra. Non riesce ad approdare immediatamente negli Stati Uniti per via della burocrazia americana: il padre di Irina era di etnia Tatar, di religione islamica. La “divina” Irina vittima del più comune dei problemi consolari.

Da qui ha inizio la vita sotto ai più ben noti riflettori di Irina Shayk: legata sentimentalmente a uomini tutt’altro che poco sicuri di sé, da Cristiano Ronaldo a Bradley Cooper, la dea delle passerelle non ha mai voluto far trapelare molto della sua vita personale e della figlia avuta da Cooper.

Irina Shayk e Lady Gaga

Anche quando il mondo celebra il “fittizio” feeling tra Lady Gaga e Bradley, lei non commenta, rimane in silenzio. Un silenzio che, però, si è rotto nei giorni scorsi, quando la notizia della rottura tra Irina e Bradley Cooper è diventata ufficiale: Irina ha fatto le valigie ed è andata via.

Ancora non sono chiari i motivi di questa decisione, ma chiaro è che il cuore di migliaia di fan di A star is born è tutto per la coppia Gaga-Cooper e dell’ennesimo periodo difficile della ragazza del piccolo villaggio russo poco si parlerà.

Eppure Irina, al fianco di un “narciso” come Cooper, ha saputo dare il meglio di sé: sempre presente e mai invadente. Peccato che una stella è nata nel cuore di molti e, un’altra, in silenzio, è ritornata nel mondo dei mortali (con problemi amorosi annessi e connessi).

