GRANDE FRATELLO RIASSUNTO FINALE – Lunedì 10 giugno è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello 2019. Il reality show, giunto alla sedicesima edizione, ha visto quattro concorrenti in classifica ma soltanto un vincitore.

Vediamo nel dettaglio cos’è successo nell’arco della finalissima.

Grande Fratello riassunto finale | L’inizio della fine

La finale del Grande Fratello ha aperto i battenti con una sigla che ha visto Barbara D’Urso, Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi e tutti gli eliminati del reality riproporre alcuni successi musicali mentre un misterioso Mark Caltagirone (cavalcando il gossip del Prati-gate) siede davanti al computer. Lo spettacolino si conclude sulle note di Dolceamaro.

Preferite le @spicegirls oppure il vero Mark Caltagirone? 😏 Questa sigla vi lascerà senza parole… BENVENUTI ALLA FINALE DI #GF16! pic.twitter.com/8IaykJmFVw — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Iniziato il programma, la D’Urso ha ringraziato la fedeltà del pubblico di Canale 5 “nonostante la Rai c’abbia piazzato la corazzata Montalbano” battendoli spesso nella battaglia degli ascolti.

La loro vita è cambiata per sempre: ecco l’avventura dei ragazzi del #GF16 il pochi secondi! Ne resterà soltanto uno! pic.twitter.com/pRFNdP5N2L — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Grande Fratello riassunto finale | Francesca vs Taylor Mega

Gennaro e Francesca hanno dato spazio alla loro neo love story negli ultimi tempi, ma c’è un ultimo avversario da contrastare prima di abbandonare la casa. La bella Taylor Mega, dopo aver partecipato al programma come concorrente speciale (seguendo Vladimir Luxuria), aveva ancora qualcosa da dire a Francesca De André, il personaggio più polemico e contestato di questa edizione.

Quanto guadagna Taylor Mega con un post su Instagram

Le due battibeccano un’ultima volta tra le mura della casa più spiata d’Italia, Francesca le grida: “Se sei sola ci sarà un perché” e la Mega le risponde per le rime: “Tutta Italia ti odia. Non ti sopporta nessuno”, ma la D’Urso interviene tutelando la sua prediletta: “Non è vero che tutta Italia odia Francesca”. Intanto, Gennaro osserva il battibecco tra le due donne dal confessionale e Malgioglio ha pena di lui.

Grande Fratello riassunto finale | E intanto Giorgio…

Chiusa la parentesi Taylor Mega, Francesca è pronta ad affrontare un altro demone: Giorgio, il suo (ormai) ex fidanzato che l’ha lasciata con un post Instagram e una lettera che la De André rivive anche durante la serata, ferma nella stanza dei super led. Dopodiché, la D’Urso le mostra il profilo Instagram di Giorgio spiegandole che il ragazzo non è certo rimasto in un angolo a struggersi d’amore… così come Francesca, del resto, consolatasi tra le braccia di Gennaro.

Un’esperienza che ha cambiato profondamente Francesca… e che ha portato alla luce un tradimento che non dimenticherà mai. #GF16 pic.twitter.com/zcfEW6AFdo — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Grande Fratello riassunto finale | Ospiti

Ospiti della serata sono stati Veronica Satti, ex gieffina, e suo padre Bobby Solo. La prima è entrata nella casa per ricordare il suo percorso nel reality, spiegando come la partecipazione al programma le abbia permesso di riavvicinarsi al padre, lo stesso padre che poi l’ha raggiunta nella casa cantando qualche strofa di “Zingara”, il brano che gli valse la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Iva Zanicchi.

Per recuperare ciò che conta sul serio, “basta veramente poco”. Parola di Veronica. ❤️ #GF16 pic.twitter.com/yl5kJ8INIB — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Grande Fratello riassunto finale | Gli eliminati

La prima ad abbandonare il sogno della finalissima è stata Erica, nonostante il malcontento di Malgioglio. Restano Enrico e Francesca al ballottaggio. Mentre Enrico ottiene qualche sorpresa imprevista (tra cui l’ex concorrente Audrey Chabloz), Francesca viene eliminata. Enrico si classifica come quinto finalista del Grande Fratello con il 44% dei voti.

Arrivata in studio, Francesca viene attaccata subito da Malgioglio, ma difesa dalla D’Urso. Ed è subito scontro con Mila Suarez, tra le due volano parole al vetriolo stemperate poi dall’arrivo di Fabrizia, la sorella di Francesca.

Un incredulo Enrico continua la sua corsa verso la finale! Francesca deve immediatamente abbandonare la Casa! #GF16 pic.twitter.com/P1hYP0aW1I — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Grande Fratello riassunto finale | I finalisti

Arriva il momento dei quattro finalisti. La D’Urso invita Daniele, Gennaro, Gianmarco e Martina a pescare un piramidale dal confessionale e i primi a sfidarsi al televoto sono Gennaro e Gianmarco.

Sorpresa in arrivo per Gennaro che può ricongiungersi con sua sorella Maria, mentre Malgioglio in sottofondo brontola di non aver proprio parlato per tutta la serata (“il prossimo anno me ne sto a casa con il mio brodino”). Sorpresa anche per Gianmarco, che riabbraccia la madre in passerella. Tra i due, vince Gianmarco. Fuori Gennaro.

Gennaro resterà lontano da Francesca per pochissimo tempo, a quanto pare… è lui a dover abbandonare la Casa dopo il televoto flash! #GF16 pic.twitter.com/PTPE6QuaFw — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Parte un altro televoto lampo, tra Daniele e Martina. Quest’ultima può riabbracciare la madre, così come Daniele che però riceve doppia sorpresa: scatta il freeze e arriva anche suo padre, Gianni dal Moro. Tra i due, Daniele deve abbandonare la casa.

In gara restano in tre: chi vincerà tra Enrico, Gianmarco e Martina? Il meno votato sarà il terzo classificato e, per l’edizione 16, si tratta di Gianmarco Onestini.

Grande fratello riassunto finale | Il vincitore

Chi ha vinto l’edizione 2019 del Grande Fratello? Al televoto finale sono arrivati in tre, il primo eliminato e dunque terzo classificato è stato Gianmarco Onestini. A contendersi la finale, Enrico e Martina e a spuntarla è stata proprio lei: con il 60% dei voti Martina ha portato a casa il titolo di vincitrice di quest’edizione.

MARTINA VINCE LA SEDICESIMA EDIZIONE DI GRANDE FRATELLO! #GF16 pic.twitter.com/K2lETchG6B — Grande Fratello (@GrandeFratello) 10 giugno 2019

Ecco chi ha vinto il Grande Fratello 2019

Subito grande festa nello studio di Canale 5, dove i ragazzi hanno raggiunto la padrona di casa lasciandosi alle spalle la grande casa di Cinecittà.

Anche quest’edizione è terminata, ma Barbara non si dà per vinta e dà appuntamento al prossimo anno: destinazione Grande Fratello 17.