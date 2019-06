Grande Fratello Francesca De André Taylor Mega

Nella serata del 10 giugno è andata in onda la finale dell’edizione 2019 del Grande Fratello. La puntata si è conclusa con la vittoria di Martina Nasoni, ma si è aperta con un acceso quanto imbarazzante confronto tra due titani del trash: Francesca De André, 29 anni, che nella casa si è distinta per lo scarso equilibrio e l’irascibilità, e Taylor Mega, che al GF è stata pochissimo ma ha saputo, come suo solito, portare scompiglio.

De André già da prima di entrare nella casa aveva fatto parlare di sé per la diffida che gli era stata fatta dal padre Cristiano, affinché nella casa non parlasse di lui e dei loro contrasti.

Quando l’influencer di Udine è uscita dalla casa del Grande Fratello, le due si erano lasciate male, malissimo. Ieri sera, in occasione dell’ultima puntata, c’è stata la resa dei conti. Davanti a tutta Italia Francesca De André in un abito bianco simil nuziale e Taylor Mega in uno strizzatissimo tubino candido si sono affrontate a colpi di insulti e per poco non sono arrivate alle mani.

D’altronde l’influencer era entrata nella casa proprio nelle vesti di “disturbatrice”, ruolo in cui si è calata benissimo. Alla base del contrasto la gelosia della De André nei confronti del concorrente partenopeo Gennaro Lillo, che, secondo l’opinionista, avrebbe riservato delle attenzioni particolari per Taylor Mega.

L’influencer non ha fatto nulla di eclatante per stuzzicare Gennaro, eppure De André ha preso malissimo la presenza di Taylor Mega nella casa. Tanto da iniziare a spendere per lei parole terribili. Taylor Mega già sui social, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, ha detto la sua, ma è stato nel salotto di Canale 5, da Barbara D’Urso, che si è difesa, replicando e attaccando Francesca.

Finalmente è arrivata la finale e finalmente le due si sono ritrovate faccia a faccia per un “chiarimento”. “Io sono entrata per una settimana solo per trasmettere messaggi positivi e non ci ho provato con Gennaro. Secondo te io potrei provarci con lui? Ho parlato con tutta la casa, come parlavo con Gennaro”, ha esordito l’influencer in sua difesa.

Da lì si è scatenata una lite furiosa. “L’Italia ti odia e Malgioglio ha ragione”, ha continuato Taylor Mega contro la De André. “Hai parlato per due mesi e non ce la fa più nessuno a sopportarti. Ho cercato di fartelo capire tutti i giorni”.

La risposta dell’altra è stata in pieno stile Francesca De André: “Non passo da una relazione ad un’altra esattamente come fai tu con le mutande”, ha esordito. “Vuoi parlare, ma cosa devi dire? Preferisco non essere conosciuta per essere come te. Le cose si dicono in faccia. Poi sei andata da lui a dirgli di stare attento. Se sei sola nella vita ci sarà un motivo. Nemmeno la tua famiglia o tua sorella. A parte che parli e non hai visto nulla. Puoi anche andartene, fai la tua passerella e vai via. Ti mangio in testa. Sei una persona insicura”, ha detto la De André vomitando addosso alla “disturbatrice” senza peli sulla lingua tutti gli insulti possibili.

Ma Taylor Mega non si è fatta di certo intimidire da quelle parole, rispondendo a tono: “Ma che ne sai tu? E non osare parlare della mia famiglia! Portatele un bicchiere d’acqua perché la vedo parecchio agitata”.

“Avresti dovuto fare un passo indietro invece di continuare e ti odiano tutti. Sei venuta qui per questo? Nessuno sa chi sei, cara mia. Guardami… tu a questo livello non ci arriverai mai, cara mia!”, ha detto Taylor Mega alzandosi dal divanetto e mostrando il suo corpo perfetto alla De André, che, dal canto suo replicava che non avrebbe mai voluto avere niente di lei: “Ti mangio in testa”.

“A te non interessa, ma evidentemente se ci sono è perché c’è un motivo. Due mesi che parli. Non ti sopporta più nessuno e te ne accorgerai quando uscirai. Hai rotto le p***e! BASTA”, ha detto ancora Taylor Mega.

Insomma, le due avrebbero dovuto chiarirsi, ma in realtà davanti a tutta Italia si è consumato l’ennesimo show. Di entrambe. E nessuna delle due ne è uscita benissimo.