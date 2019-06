Grande Fratello 2019 chi ha vinto | Finale | 10 giugno | Vincitore

GRANDE FRATELLO 2019 CHI HA VINTO – Si è conclusa ieri, lunedì 10 giugno, l’edizione 2019 del Grande Fratello, il reality di successo di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Un’edizione premiata dagli ascolti e dalla critica, che ha regalato diversi momenti di divertimento e spettacolo per tutti i fan del programma. Ma chi è il vincitore del Grande Fratello 2019? Chi ha vinto la sedicesima edizione del reality? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il vincitore del Grande Fratello 2019 è Martina Nasoni.

Al secondo posto si è classificato Enrico Contarin, mentre al terzo Gianmarco Onestini. Quarto e ultimo posto in classifica per Daniele Dal Moro.

Grande Fratello 2019 chi ha vinto | Cosa è successo

Ultima serata per il GF e nessuno si è risparmiato. A portare a casa la vittoria è stata la ragazza dal cuore di latta che ha ispirato Irama a Sanremo, la cara Martina Nasoni che si è contesa l’ultimo giro di televoto con Enrico e ottenendo la vittoria con il 60% dei voti.

Prima di arrivare in quattro alla finale, in casa erano in sette. Erica, Enrico e Francesca sono andati al ballottaggio e a spuntarla è stato Enrico, che ha gareggiato per la classifica finale contro Daniele, Gennaro, Gianmarco e Martina.

A uscire per primo Gennaro, poi Daniele e infine Gianmarco. Alla finalissima arrivano in due: tra Enrico e Martina, vince la ragazza dal cuore di latta.

Grande Fratello 2019 chi ha vinto | Finalisti

Ecco i finalisti del Gf 2019: quattro dei cinque finalisti totali del reality di Canale 5 sono stati annunciati già durante la scorsa settimana. Si tratta di Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

Il quinto e ultimo finalista viene scoperto nel corso della finale del 10 giugno, in diretta su Canale 5 in prima serata. A decretarlo il pubblico da casa attraverso un televoto attivo dalla scorsa settimana e che coinvolge Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Solo uno di loro potrà giocarsi la vittoria finale del Grande Fratello 2019. Ma conosciamo meglio i finalisti della sedicesima edizione del Grande Fratello.

Gennaro Lillio è stato il primo concorrente ad accedere alla finale. Nelle ultime puntate si è molto parlato di lui per essersi avvicinato molto alla bella Francesca De André. La nipote di Faber, però, si è anche dimostrato molto gelosa dopo l’ingresso come ospite della casa del Grande Fratello di Taylor Mega.

Tra le favorite per la vittoria del Grande Fratello 2019 anche Martina Nasoni. Dopo essersi diplomata al liceo artistico, la finalista del Gf ha prima preso parte al concorso di bellezza Miss Umbria ed in seguito provato a vincere quello di Miss Italia, dove però, nel 2016, si è fermata a un passo dalle semifinali di Jesolo. Classe 1988, originaria di Terni, spera grazie alla partecipazione a questo reality di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Molto amato soprattutto dal pubblico femminile, Daniele Dal Moro è nato a Verona il 4 luglio 1990 ed è un imprenditore: lavora infatti nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia e, da qualche anno, ha aperto un’attività nel campo finanziario in collaborazione con un amico. Tra le curiosità che lo riguardano, il fatto che è un appassionato di fitness e videogiochi.

Il bel Gianmarco Onestini è entrato nella casa del Grande Fratello essendo conosciuto soprattutto per essere il fratello del più famoso Luca. Nel corso delle settimane si è ritagliato un suo spazio, venendo molto apprezzato per la sua semplicità e franchezza. Classe 1996, è nato a Castel San Pietro terme, in provincia di Bologna. È molto legato a suo fratello Luca, di tre anni più grande.

I concorrenti del Grande Fratello 2019

