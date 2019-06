Scatti a prova di fenicottero: la moda dell’estate è la Flamingo pose

Flamingo pose Instagram o posa del fenicottero per l’estate 2019

Flamingo pose Instagram – Estate che posti, filtro che trovi: tra le nuove mode Instagram del 2019 c’è sicuramente la Flamingo Pose. Dopo aver vissuto il boom di gadget nelle passate stagioni, il fenicottero è stato preso come fonte di ispirazione da vip e influencer del social più scrollato del momento.

Flamingo pose vip e influencer

Da Beyoncè a Kendall Jenner, da Gigi Hadid a Joan Smalls si sono immortalate in questi scatti simil animaleschi sotto l’hashtag #flamingopose.

Dopo la posa Barbie Feet del 2018 che vedeva donne in bilico sulle punte con i talloni dei piedi sollevati come le Barbie (senza tacchi), e la Bambi pose del 2017, sedute con i glutei sui talloni e le ginocchia piegate come il cerbiatto della Disney, la zampa alzata del fenicottero più simile a una posa yoga che altro sarà la nuova moda.

Per quanto riguarda l’espressione del viso invece tutti tranquilli, valgono hashtag e pose degli anni scorsi: la Kiss Face a bacio, la Duck Face con le labbra sporgenti e la Fish Gape Face, la faccia da pesce a bocca socchiusa. Nessuna manca all’appello, tutti a portata di like.

