Il caso dello striscione per Giulio Regeni coperto dalla bandiera della Lega a Ferrara

Ferrara bandiera Lega copre striscione Regeni – Sta facendo molto discutere sui social il modo in cui alcuni militanti della Lega di Ferrara hanno festeggiato la vittoria del Carroccio alle elezioni amministrative locali.

Nella notte tra domenica 9 e lunedì 10 giugno, dopo che era emerso dalle urne il successo al ballottaggio del candidato leghista Alan Fabbri, un gruppo di sostenitori del neo-sindaco si sono addentrati nelle sale del Municipio ferrarese e hanno appeso al balcone una bandiera della Lega.

Elezioni a Ferrara: ha vinto Alan Fabbri

Il vessillo del partito di Matteo Salvini è andato così coprire un altro striscione che era appeso al balcone, dedicato a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in circostanze misteriose in Egitto nel 2016.

Si trattava, in particolare, dello striscione promosso da Amnesty International con scritto “Verità per Giulio Regeni”, che molte amministrazioni locali in giro per l’Italia hanno deciso di esporre sui propri palazzi istituzionali.

Ferrara bandiera Lega copre striscione Regeni – L’immagine che ritrae tre militanti della Lega sul balcone del Comune mentre srotolano la bandiera del Carroccio sopra al messaggio per Regeni è diventata in poche ore virale. La mossa è stata da molti interpretata come una mancanza di rispetto verso il giovane e suoi familiari.

Ad aggravare le polemiche ci sono le prese di posizione di Salvini sulla vicenda dell’italiano morto a Il Cairo: il vicepremier leghista e ministro dell’Interno, infatti, nei mesi scorsi ha sottolineato l’importanza dei rapporti tra Italia ed Egitto e aggiunto che questi non possono essere interrotti per il caso Regeni.

Il neo-sindaco Fabbri, da parte sua, ha tentato di smorzare le polemiche. “Evidentemente qualcuno ha appoggiato la bandiera lì ma l’ha fatto casualmente. Quello striscione rimarrà lì dov’è perché è una storia che merita verità”, ha assicurato il leghista intervistato durante il programma tv L’Aria che tira, in onda su La7.

Salvini: “Non si possono annullare i rapporti con l’Egitto per Giulio Regeni”

Omicidio Regeni: ministro Salvini, tiri fuori gli attributi (di Lara Tomasetta)