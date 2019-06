Etiopia, 21enne sostiene gli esami di maturità mezz’ora dopo aver partorito

Etiopia sostiene esami dopo parto – Una ragazza di 21 anni in Etiopia ha sostenuto gli esami di maturità mezz’ora dopo aver partorito suo figlio.

Almaz Derese, originaria di Metu, nell’Etiopia occidentale, non voleva aspettare un altro anno per diplomarsi e ha chiesto alla scuola di poter svolgere ugualmente la prima prova nell’ospedale in cui era ricoverata per il parto.

La ragazza avrebbe fatto in tempo a sostenere gli esami con i suoi compagni, ma la prove sono state rimandate di un mese per il Ramadan, coincidendo così con il periodo in cui era atteso il suo parto.

“Siccome avevo fretta per sostenere gli esami, il mio travaglio non è stato per nulla faticoso”, ha raccontato alla Bbc Almaz Derese.

“Il parto non è stato così difficile”, ha poi proseguito la ragazza. “Avevo fretta di fare gli esami”.

I test per il diploma tra l’altro dovrebbero essere andati bene, secondo quanto raccontato da Derese, che ha sostenuto la prova di inglese, amarico e matematica

I commissari hanno portato in ospedale le buste contenenti le tracce d’esame rigorosamente sigillate e sotto la protezione armata della polizia.

Per le prossime prove comunque non dovrebbero esserci problemi: la ragazza potrà sostenere gli altri esami insieme ai suoi compagni.

Ottenere il permesso di sostenere la prima prova in ospedale non è stato facile: il marito della 21enne ha dovuto insistere non poco perché la scuola le concedesse di svolgere gli esami subito dopo il parto fuori dalla scuola.

La giovane, ottenuto il diploma, ha già in programma di prepararsi all’università: come spiega la Bbc, non è insolito in Etiopia che le donne riprendano gli studi alle superiori dopo un’interruzione che può essere anche di diversi anni.

