Ed Sheeran, la scaletta delle tre date italiane del tour

Ed Sheeran scaletta concerti Roma, Firenze, Milano | Ed Sheeran tour

Ed Sheeran scaletta – Ed Sheeran torna in Italia per tre concerti da tutto esaurito tra Roma, Firenze e Milano. La popstar britannica era molto attesa dai fan italiani in quanto mancava nel nostro paese dal 16 marzo 2017 quando si esibì a Torino per il “Divide tour”.

Il 28enne originario di Halifax sarà nel capoluogo toscano venerdì 14 giugno all’Ippodromo del Visarno per il “Firenze Rocks”, nella capitale domenica 16 giugno allo stadio Olimpico e mercoledì 19 giugno allo stadio San Siro.

Ed Sheeran scaletta concerti Roma, Firenze, Milano | Scaletta

Sale l’attesa per i fan di Ed Sheeran che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per una delle tre date sold out. La superstar britannica è già stata impegnata in tour negli Stati Uniti e, tutto lascia pensare, che eseguirà uno spettacolo simile anche in italia.

Questa la scaletta che dovrebbe essere rispettata anche a Firenze, Roma e Milano:

Castle on the Hill Eraser The A Team Don’t / New Man Dive Bloodstream Happier I’m a Mess Galway Girl Feeling Good / I See Fire Thinking Out Loud Photograph Perfect Nancy Mulligan Sing You Need Me, I Don’t Need Yo

