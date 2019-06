Dormire in un faro | Italia | Europa | Low Cost | Airbnb | Toscana | Liguria | Puglia | Sicilia | Croazia

L’estate è alle porte ma le idee tardano ad arrivare? Una soluzione potrebbe essere quella di dormire in un faro. Che sia in Italia o in Europa, sono molte le location marinare che hanno adibito questi antichi luoghi sacri per naviganti in hotel confortevoli e perché no, extra-lusso.

Ecco i più belli in Italia e in Europa:

Dormire in un faro in Italia | Sardegna

Faro Capospartivento (Sardegna)

Si trova nel Sardegna Sud-Occidentale, vicino Cala Cipolla. Immerso in un bosco di pini, questo faro da oltre 150 anni è punto di riferimento per chi naviga in questa parte di Mediterraneo. Un resort extra-lusso al modifico prezzo di circa 600 euro a notte per una doppia.



Info: www.capospartivento.com

Dormire in un faro in Toscana

Faro di Punta Fenaio (Toscana)

Direttamente a picco sul mare e immerso nella natura questo faro offre una panoramica unica. Il faro di Punta Fenaio si trova in Toscana, sull’isola del Giglio. La costruzione risale alla fine dell‘800: dismesse le funzioni marittime è oggi pienamente convertito a hotel di lusso con ogni comfort. Il prezzo abbastanza modesto: si aggira attorno ai 14o euro a notte.

Località Punta Fenaio – Isola del Giglio (GR) – Tel: 0564.1830901 – Email: info@farodipuntafenanio.it – Prezzi a partire da 390 € a notte

Dormire in un faro in Sicilia

Capofaro Locanda & Malvasia (Sicilia)

Incastonato tra i vigneti di Malvasia e il mare delle Eolie, questo faro di fine Ottocento è unico nel suo genere. Situato in Sicilia, a Salina, dispone di 6 stanze create negli antichi spazi del guardiano. Il prezzo si aggira intorno ai 300 euro a notte per due persone.

Via Faro, 3 – Salina, Isole Eolie (ME) –

Tel. +39 090 98 44 330 – Email:info@capofaro.it

Dormire in un faro dove | Europa | Bretagna

Faro di Ile Louet (Bretagna)

Situato su una piccola isola rocciosa nel cuore della baia di Morlaix, in Bretagna, questo faro ha guidato i naviganti dal 1857 agli anni ’60 illuminando le acque dell’Oceano davanti a Carantec (Finisterre) nel Nord della Bretagna. Oggi Ile Louët ed il suo cottage possono essere affittati per solo 15 euro a notte (€150 a notte con la possibilità di ospitare gruppi fino a 10 persone). Chi si ferma due notti riceve un ulteriore sconto (€200 per due notti).

Per maggiori info

Dormire in un faro | Regno Unito | UK | Gran Bretagna

Faro di Lundy Island, Gran Bretagna

Il faro si trova tra il Galles e la Cornovaglia, nel Canale del Devon. , c’è un faro che si può affittare al prezzo di un b&b, a circa 30 euro a notte. Un’esperienza unica per meno di 30 euro a notte a persona. La proprietà fa parte del Landmark Trust, un fondo attivo in Inghilterra dal 1965, che ha come obiettivo quello di preservare luoghi storici, rimettendoli in sesto e affittandoli come case vacanza.

Il faro di Lundy Island è un faro di pietra su Beacon Hill, il punto più alto dell’isola. Con una breve passeggiata si arriva al paese e alla taverna.

Tutte le info

Dormire in un faro | Croazia

Faro Grebeni, Croazia

Si tratta di una location molto caratteristica, incastonato sulle coste croate. La struttura garantisce collegamenti in taxi-boat fino alla città antica di Dubrovnik.

Info: www.lighthouses-croatia.com

Ile Verte Maison Duphare, Canada

Attivo da oltre duecento anni, il piccolo faro dell’Ile guida i naviganti lungo il golfo di St Lawrence. Una location davvero bucolica con solo 45 abitanti e una laguna che funge da riserva naturale. La Maison Duphare affitta in totale 8 camere da letto per una vacanza in totale relax.

Info: www.ileverte.net

