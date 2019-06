Francesco De Gregori, date e scaletta dei concerti alle Terme di Caracalla a Roma

De Gregori a Caracalla | Date | Biglietti | Scaletta | Ultime notizie

De Gregori a Caracalla – Francesco De Gregori, stasera e domani (11 e 12 giugno) sarà in concerto alle Terme di Caracalla per le due tappe romane del tour “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” .

La tournée in corso mira a riproporre i successi del cantautore romano in chiave sinfonica. I biglietti sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne e negli store autorizzati ma molte delle fasce di prezzo per le date romane sono in via d’esaurimento.

Al momento sono ancora disponibili il settore D al costo di 45 euro (per la data dell’11 giugno) e Poltronissima (95 euro) e settori B, C e D a partire dai 45 fino ai 69 euro.

De Gregori proseguirà poi il suo tour al Teatro Antico di Taormina sabato 15 giugno, al Lucca Summer Festival il 30 giugno e infine all’Arena di Verona il 20 settembre.

De Gregori a Caracalla | Come arrivare

Le Terme di Caracalla, dette anche antoniane, si trovano in Via delle Terme di Caracalla a Roma, civico 52, nel Rione Celio. Per coloro che vogliono raggiungere la location con i mezzi pubblici si può prendere la linea B (blu) della metropolitana e scendere alla fermata “Circo Massimo”.

La destinazione si trova a meno di un chilometro a piedi. In alternativa, si possono prendere gli autobus 760 o 628.

La scaletta dei concerti ancora non è stata resa nota ma non mancheranno i suoi più grandi successi come “La donna cannone”, “Generale”, “Rimmel”, “Buonanotte fiorellino”, “La leva calcistica della classe ‘68”, “Titanic” e “Alice”.

L’orchestra del “De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live” sarà composta da quaranta elementi e avrà come nucleo centrale lo Gnu Quartet (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), oltre che naturalmente la band che accompagna De Gregori da lunghissimo tempo: Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (piano e tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre) e Alessandro Valle (mandolino e chitarra).

